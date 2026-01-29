"지방선거 예비후보 등록 코앞인데 선거구 획정은? 국회 직무유기"

큰사진보기 ▲경남정치개혁광장시민연대는 29일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 ““헌법재판소는 국회의 직무유기에 ‘철퇴’를 내려라”라고 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

6·3 지방선거 예비후보 등록이 코앞으로 다가왔지만, 지방의원 선거구 획정은 아직 손도 대지 못한 상황이다. 이에 시민사회진영은 국회를 향해 "명백한 직무유기"라며 빠른 해결을 촉구하고 나섰다.경남정치개혁광장시민연대(이하 광장연대)는 29일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "헌법재판소는 국회의 직무유기에 '철퇴'를 내려야 한다"고 촉구했다. 이들은 시·군·구의회 기초의원 선거구를 소수 인원을 선출하는 방식으로 쪼갤 것이 아니라, 중대선거구제로 개편해야 한다고 요구했다.이병하 대표는 "지방의회 예비후보 등록일이 불과 20여 일 앞으로 다가왔지만, 광역·기초의원 출마예정자들은 자신이 출마할 선거구의 유권자가 누구인지조차 모르는 상황"이라며 "유권자들 역시 누가 자신의 대변자인지 모른다"라고 지적했다. 이어 "오로지 그것을 알고 있는 사람들은 거대정당의 국회의원들뿐"이라며 "그들은 여당도, 야당도 아니다. 지방자치의 관점에서 본다면 하나의 '갑질 정치집단'일 뿐"이라고 비판했다.이 대표는 "1995년 지방의회 직접선거가 다시 시작된 이후 단 한 번도 빠지지 않고 평등하고 공정한 선거를 위해 공직선거법 개정을 요구해왔다"며 "때로는 농성과 의회 봉쇄까지 불사하는 극한의 투쟁을 벌이기도 했다. 지금 이 순간에도 전국 곳곳에서 같은 외침이 지속되고 있다"고 말했다.그러나 그는 "거대정당 정치집단은 오로지 '기초·광역의원 숫자 나눠 먹기'를 위해서만 공직선거법을 개정해왔다"며 "지방선거가 시작된 김영삼 전 대통령 시절부터 지금 이재명 대통령에 이르기까지 8명의 대통령을 거쳤음에도 상황은 달라지지 않았다. 하다못해 대선 전 사회대개혁 11대 과제에 합의했던 이재명 정부에서도 똑같은 행태가 반복되고 있다"고 덧붙였다.광장연대는 소수정당과 정치신인이 공평하게 지방의회에 진출할 수 있도록 중대선거구제 도입 등이 반영된 공직선거법 개정을 요구하며, 지난해 12월 23일 헌법재판소에 헌법소원을 제기하기도 다.국회 정치개혁특별위원회는 지난 9일 구성됐다. 이에 대해 광장연대는 "정개특위는 형식적인 회의만 한두 차례 열었을 뿐"이라고 지적했다. 이들은 "까놓고 말해 거대정당 간사들끼리 무엇인가를 주고받으며 또다시 밀실에서 깜깜이 공직선거법 개정 수순에 들어간 것 아니냐는 의심이 든다"고 말했다.또한 "이 틈을 타 인천 등 전국 곳곳에서는 이미 '중대선거구제는 물 건너갔다'며, 그나마 남아 있던 4인 선거구마저 2인 선거구로 쪼개려는 움직임이 있다는 소식도 들리고 있다"고 우려했다.이들은 "'초광역 행정통합'의 진행과 '정당통합' 이슈로 '공직선거법' 개정은 더 안갯속을 헤매게 생겼다"라며 "이번에도 2월 20일 이후에 시도의원 선거구가 획정될 것은 불을 보듯이, 뻔한 일이 되었다. 정말 지방선거 보이콧이라도 하고 싶은 심정이다"라고 토로했다.헌법재판소는 국회에 대해 "2026년 2월 19일까지 선거구를 획정하지 않으면 무효"라고 판결했지만, 아직 국회는 지방의원 선거구 획정을 못하고 있다. 국회에서 광역의원 선거구 획정해야만, 광역자치단체·광역의회에서 기초의원 선거구 획정을 할 수 있다.광장연대가 낸 '국회의 공직선거법 개정 지연'에 대해 헌법소원에 대해 헌재는 '심판 회부'를 결정했다.이를 거론한 광장연대는 "다행히 헌재는 헌법소원을 가볍게 넘기지 않고 '심판 회부'를 결정하여 정식 심리에 착수했다"라며 "헌재는 우리의 헌법소원에 대하여 많은 관심이 있다고 알고 있다. 이는 헌재 역시 작금의 '국회 직무유기'를 헌법 질서를 위협하는 중대한 사건으로 보고 있다는 증거이다"라고 밝혔다.이들은 "이제는 더 강력한 헌법수호의 조치를 해주시기를 촉구한다"라며 "현행 '공직선거법상 규정된 지방의원 선출 절차나 규정이 헌법과 불합치한다'라는 내용으로 강력한 사법적 철퇴를 내려야 한다. 국회 전체를 탄핵하지는 못할지언정, 무너진 국민의 기본권을 지켜만 보고 계시지는 않을 것으로 본다"라고 강조했다.기초의원선거구획정위원회는 경남도가 구성해 운영하고 있다. 광장연대는 경남도에 방문해 "선거구획정을 투명하고 공정하게 해달라는 요청을 했다"라며 "경남도는 2월 5일 '선거구획정에 대한 의견'을 보내달라고 공문 한 장 덜렁 보내왔다"라고 전했다.이들은 "박완수 도지사 정도라면 최소한, '경남 선거구 획정'이라는 주제로 공청회나 토론회라도, 하다못해 간담회라도 공식적으로 해볼 수는 없느냐"라며 "선거구획정위의 회의록 공개와 위원 명단의 공개로 투명하게 선거구를 획정할 수는 없는 것이냐"라고 따졌다.광장연대는 또 "이재명 정부는 '사회대개혁 11대 과제' 약속을 이행하고 '중대선거구제' 도입을 선언하시길 당부드린다"라며 "지난 대선, 이재명 대통령은 촛불 시민들 앞에서 '정치개혁 및 다당제 연합정치 실현'을 약속했다. 지난 1월 27일 국무회의에서 국회의 더딘 입법 속도에 대해 작심하고 말했듯이, 국회의 더딘 공직선거법 입법 속도도 비판하고 '중대선거구제'실시를 천명해주길 바란다"라고 촉구했다.경남정치개혁광장시민연대는 "지긋지긋한 지방의회 거대양당 독식체제를 끝장내고 반드시 민주적 지방자치와 '다당제 연합정치'를 실현할 것"이라며 "이를 위해 우리는 이번 지방선거에서 개혁적이고 유능한 '광장후보'를 소속단체의 총의를 모아 직접 선정해 나갈 것"이라고 밝혔다.