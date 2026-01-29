소규모 건설현장 위한 '12대 안전수칙' 교육 QR코드 배포

큰사진보기 ▲QR 안전교육 배포 ⓒ 신영호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 중부재해예방관리원 직원입니다.

고용노동부 지정 건설재해예방전문지도기관인 중부재해예방관리원(주)이 특허 기술을 활용한 'QR안전교육'을 통해 소규모 건설현장의 안전 수준 제고에 나선다. 회사는 10년 이상 축적한 현장 경험을 바탕으로 개발한 교육 콘텐츠를 현장에 부착된 QR코드 형태로 제공함으로써, 근로자들이 언제 어디서나 손쉽게 안전교육을 받을 수 있도록 지원한다.중부재해예방관리원은 그간의 기술지도 성과를 바탕으로 강원 지역 건설현장의 취약점을 해소하기 위해 '작업장 내 12대 핵심 안전수칙'을 선정하고, 이를 영상 교육 자료로 제작해 무료 배포한다.교육 항목은 개인보호구 착용, 추락 방지 장치 설치, 개구부 덮개 고정, 방호장치 설치, 정비 시 전원 차단 및 잠금조치, 작업지휘자 배치, 안전통로 확보 및 작업장 정리정돈, 용접 시 화재 예방과 감시자 배치, 소화설비 및 가연물 관리, 유해가스 측정 및 환기, 송기마스크 등 보호구 지급·착용, 온열질환 예방 수칙 등이다.QR코드를 스캔하면 근로자는 관련 동영상을 즉시 재생해 교육을 받을 수 있다. 이는 소규모 현장의 재정적·물리적 제약으로 인해 정기적 안전교육 시행이 어려운 상황에서 실질적인 대안이 될 것으로 기대된다.또한 이번 무료 배포가 안전 사각지대를 줄이고, 현장 근로자의 안전 의식을 높이는 데 기여할 것이라고 전망한다.