"'나에게 맞는 일' 찾도록 돕는다" 씨즈, 신경다양성 청년 모집

큰사진보기 ▲'2026 신경다양성 청년 적합일자리 지원사업'에서 참여 청년을 오는 3월 25일까지 모집한다. ⓒ 사단법인 씨즈 관련사진보기

큰사진보기 ▲신재완 사단법인 씨즈 커리어코치가 지난해 10월 열린 국회 토론회에서 일 경험 지원사업 사례를 소개하고 있다. ⓒ 느린인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린인뉴스에도 실립니다.(https://www.slowlearnernews.org/)

사단법인 씨즈가 경계선지능 등 '신경다양성' 청년의 사회관계 회복과 노동시장 진입을 돕기 위한 일경험 지원사업 참여자를 모집한다. '신경다양성'이란 경계선지능, ADHD, 자폐 스펙트럼, 난독증, 아스퍼거 증후군 등 뇌신경적 다양성을 가진 사람들이 있는 그대로 존중받아야 한다는 의미의 용어다.씨즈의 이번 사업은 이 청년들이 자신의 특성과 강점에 맞는 업무를 발굴해 '완수해보는 경험'을 제공하는 것을 목표로 한다.사단법인 씨즈는 '2026 신경다양성 청년 적합일자리 지원사업' 참여자를 모집한다고 28일 밝혔다. 이번 사업은 사무금융 우분투재단의 후원으로 진행되며, 올해로 2년째를 맞았다. 신경다양성 특성으로 인해 미취업 상태이거나 사회적 고립을 겪고 있는 청년들이 일상생활 훈련과 일 경험을 통해 자신감을 회복하도록 돕는 데 초점을 두고 있다.모집 대상은 경계선지능, ADHD, 자폐 스펙트럼, 난독증 등 신경다양성 특성을 가진 19~39세 청년이다. 총 15명을 선발하며, 거주 지역에 따라 수도권이나 제주 지역에서 활동하게 된다. 활동 기간은 1기(4~6월)와 2기(7~9월) 중 선택할 수 있다.선발된 청년은 수도권 또는 제주 지역에서 일 경험을 비롯한 활동에 참여한다. 일경험은 은둔·고립청년 자조모임터 '두더집'에서 이뤄지는 가상회사 활동을 중심으로 진행되며, 사회적경제조직과 연계한 인턴십에도 참여할 수 있다. 청년들은 희망 직무나 적성에 따라 온라인 홍보물 제작과 모임 운영, 농사 등 다양한 업무를 경험하게 될 예정이다. 일경험은 3개월간 주 2회, 하루 4시간씩 진행되며, 시간당 1만2천원의 활동수당도 지급된다.또한 일경험과 함께 ▲진로 코칭 ▲비폭력대화 워크숍 ▲해결 중심 상담 ▲지능·심리검사 등 공공서비스 연계 ▲청년정책 정보교육 등도 지원받을 수 있다.한편 씨즈는 지난해 신경다양성 청년 일경험 지원사업 결과를 토대로 정책적 과제를 논의하는 토론회에도 참여했다. 당시 씨즈는 경계선지능인을 포함한 신경다양성 청년 15명이 참여한 일경험 지원 사례를 소개했다. 토론회에서는 개별 상황에 맞춘 사례관리와 지역사회·기업이 함께 참여하는 지속 가능한 고용 지원 구조의 필요성도 제기됐다.씨즈 담당자는 이날 <느린IN뉴스>와의 통화에서 "지난해에는 청년들이 공익재단 홈페이지 개발을 돕거나, 장애인 활동보조사 자격증을 취득하기도 했다"며 "씨즈의 '서로 돌보는 사회 만들기'를 철학으로, 청년들의 특성과 강점에 맞는 일을 찾고 완수할 수 있도록 실무코칭을 지원하는 게 목표"라고 말했다. 이어 "올해는 제주 지역에서 지원사업을 기반으로, 지역 내 일자리 매칭을 시도할 계획"이라고 덧붙였다.이번 사업에 함께하고 싶은 청년은 오는 3월 25일까지 서류를 준비해 신청할 수 있다. 면접 이후 본격적인 활동은 4월부터 시작된다. 프로그램에 관해 궁금한 내용이 있다면 은둔·고립청년 소통 플랫폼 두더지땅굴에서 확인하거나 씨즈로 문의하면 된다.한편 씨즈는 사회적 고립을 겪고 있는 청년을 지원하기 위해 2010년 만들어진 단체다. 서울과 제주에서 은둔·고립 청년 자조모임터를 운영하며 해결중심 상담과 지역 커뮤니티 활동 등 다양한 사업을 이어오고 있다.