한동훈 제명에 국힘 안에서도 쓴소리... "이러고도 이재명 정부 비판?"

큰사진보기 ▲한동훈 전 국민의힘 대표가 29일 국민의힘 최고위원회가 '당원 게시판 사건'으로 자신의 제명을 의결한 데 대한 입장을 밝히기 위해 국회 소통관에 들어서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

당원 게시판 여론조작 논란으로 국민의힘 지도부가 한동훈 전 당 대표의 당적을 박탈하자 부산 현역 의원 대부분이 침묵을 지킨 가운데, 친한동훈계로 분류되거나 소수파로 불리는 일부만 따로 목소리를 냈다. 정성국(부산진갑) 의원은 "이러고도 이재명 정부를 비판할 자격이 있느냐"고 반문했고, 이성권(부산 사하갑) 의원은 "최악의 일이 발생했다"라고 우려했다.국민의힘 최고위원회가 윤리위원회의 한 전 대표 제명안을 최종 의결한 29일, 그동안 원팀을 강조했던 부산 국민의힘 의원 대부분은 입을 꾹 닫았다. 평소 이들의 활발한 '소통' 창구나 '입' 역할을 해온 사회관계망서비스(SNS)에는 한 전 대표 제명 얘기가 거의 나오지 않았다.박수영(부산 남) 의원은 당내 갈등보단 쌍특검 요구나 트럼프발 관세 재인상 논란을 겨냥한 글을 잇달아 게시했다. 김미애(부산 해운대을) 의원은 2주 전 추미애 더불어민주당 의원의 '윤석열 체포방해죄 혐의 징역 5년 비판' 글을 가져와 '조국 팩트체크'라는 의견을 남겼다.강서의 김도읍 의원은 도시철도 강서선과 관내 학교 준공 등 현안을 알리는 데 공을 들였고, 당의 수석대변인인 북구을의 박성훈 의원도 물가 점검 간담회 참석이나 지역 방문 소식 전파에 주력했다.공개적으로 입장을 낸 건 친한계로 평가받는 정성국 의원과 정연욱(부산 수영) 의원, 대안과 미래에 참여하는 이성권이다. 이날 국민의힘 지도부의 한 전 대표 제명 결정 이후 친한계 의원 16명이 국회 규탄 기자회견을 열었는데, 정 의원은 전문을 바로 페이스북에 공유했다.불복 의사를 분명히 한 정 의원은 "당 대표를 비난했다는 이유로 전 최고위원의 당적을 박탈하는 것은 우리 당의 비민주성을 그대로 드러내는 행위"라며 "이런 결정을 하고도 우리가 이재명 정부와 민주당을 비판할 자격이 있겠느냐"고 목청을 키웠다.그는 무엇보다 이번 사태가 차기 지방선거에 미칠 영향을 우려했다. 지지층 사이 갈등으로 파장이 커질 수밖에 없단 지적이다. 이러한 문제의식은 초·재선 소장파 모임인 '대안과 미래' 이성권 의원 역시 똑같았다. 그는 "참으로 우려스러운 최악의 일이 벌어졌다"라며 이를 정당 민주주의 파괴 사태로 규정했다.'뺄셈의 정치'에 유감을 드러낸 이 의원은 "통합이 절실한 이때 당의 분열을 초래해 외연 확장의 장벽이 될 게 뻔하다"라며 "5개월여 앞으로 다가온 지방선거에서 우리 당을 곤경에 빠트리는 것은 물론 결국 이재명 독재 정권의 기반을 공고히 하는데 기여하게 될 것"이라고 주장했다.다만 '당게' 논란을 자초한 한 전 대표를 향해선 쓴소리를 남기기도 했다. 이 의원은 "진짜 보수의 길을 가고자 한다면 이번 제명을 계기로 희생과 헌신에 대한 고민과 함께 성찰이 있길 바란다"라고 다양한 해석이 나올 수 있는 의견을 덧붙였다.