지역 맞춤형 인공지능 활용 이끌 '울산 AI사업단' 발대식

큰사진보기 ▲1월 29일 울산 남구 종하이노베이션센터 운당홀에서 김두겸 울산시장과 반정식 중소벤처기업진흥공단 지역혁신이사, 이윤철 울산상공회의소 회장,사업수행 기관 대표자, 지역 중소기업인 등이 참석한 가운데 지역 주도형 인공지능 대전환 사업 추진을 위한 울산 AI 사업단 발대식이 열렸다. 울산 AI 사업단은 광역지자체가 기획한 지역 맞춤형 인공지능 활용·확산 사업을 추진하는 연합체로 지역 중소기업의 AI 활용을 촉진하는 역할을 맡는다. ⓒ 울산시 관련사진보기

광역지자체가 기획한 지역 맞춤형 인공지능 활용·확산 사업을 추진하는 연합체(컨소시엄)인 울산 인공지능(AI) 사업단이 29일 발대식을 했다. 사업단은 지역 중소기업의 인공지능 활용을 촉진하는 역할을 맡게 된다.1월 29일 오후 3시 종하이노베이션센터 4층 운당홀에서 열린 '울산 AI사업단' 발대식에는 김두겸 울산시장과 사업 수행기관 및 반정식 중소벤처기업진흥공단 지역혁신이사, 이윤철 울산상공회의소 회장을 비롯한 지역 중소기업인 등 100여 명이 참석했다.울산시 관계자는 "'울산 AI사업단'은 지역 주도형 인공지능 산업 전환을 이끌어 중소기업 디지털 대전환에 속도를 낼 전망이다"라고 밝혔다.'울산 AI사업단'은 울산테크노파크를 주관기관으로 울산정보산업진흥원, 울산과학기술원, 울산대학교, 울산창조경제혁신센터 등 5개 수행기관이 분야별 사업을 수행하게 되며, 울산지방중소벤처기업청과 중소벤처기업진흥공단 울산본부 2개 기관에서 사업을 지원하게 된다.앞서 울산시는 지난해 10월 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단이 주관한 '지역 주도형 인공지능 대전환 사업'' 공모에 선정돼 1차년도 사업을 추진 중이며, 올해까지 국비 140억 원을 포함한 240억 6000만 원이 투입된다.울산시 관계자는 "이를 통해 중소기업이 인공지능 도입 과정에서 느끼는 기술적·재정적 장벽을 낮추고, 기업 맞춤형 상담(컨설팅), 데이터 구축, 실증 지원, 전문 인력 연계까지 전 주기적 지원 체계를 구축하게 된다"고 설명했다.중소기업과 함께하는 울산 디지털 대전환 사업 '에이아이 - 온 울산(AI-on Ulsan)' 추진 4개 분야는첫 번째 '지역 중소기업이 인공지능 기술을 쉽게 이해하고 체험하는 개방형 혁신거점으로 조성하는 것'이다. 두 번째 '개별 중소기업이 도입하기 어려운 인공지능 기반 장벽을 해소하는 공유형 핵심 기반으로 조성'하게 된다.세 번째 '지역 중소기업의 인공지능 도입 문턱을 낮추는 대중적 진입점 마련과 제조업 현장에 최적화된 인공지능 해결책(AI솔루션)을 도입해 중소기업의 매출 향상 및 고용 창출에 기여'하게 되며네 번째 '지역 중소기업의 인공지능 도입 인식 확산과 지속가능한 인공지능 전문인력을 양성'하게 된다.울산시는 앞서 지난해 1차년도 사업으로 인공지능 해결책(AI솔루션) 도입 50개 사를 모집 선정했고, 기술 검증 기업 지원 7개 사 모집, 기술실증 및 육성 지원 15개 사 모집 선정을 완료해 사업에 박차를 가하고 있다. 이어 오는 3월부터는 2차년도 사업을 위해 인공지능 해결책(AI솔루션) 도입 50개 사, 역량 진단 상담, 기술 검증 지원 8개 사, 육성 지원 15개 사를 수행기관별 공개 모집할 예정이다.울산시 관계자는 "이번 사업으로 지역 중소기업이 인공지능 기술을 활용해 데이터와 분석에 기반한 합리성과 효율성을 높이는 근본적인 체질 개선과 함께 산업 체계 전환을 선도해 AI수도 울산 조성에 속도를 낸다는 계획"이라고 밝혔다.김두겸 울산시장은 "울산 주도형 인공지능 대전환사업을 통해 지역 중소기업의 전 주기적 지원체계를 구축해 AI수도 울산에 속도를 배가시켜 지속 가능한 혁신생태계를 조성해 나갈 것"이라며, "관계기관과 중소기업의 많은 관심과 참여를 바란다"라고 말했다.