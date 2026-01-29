이 대통령 "부당한 공격 당하는데 '잘 됐다' 이러면 되겠나"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.1.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 최근 트럼프 미 행정부의 기습적인 '관세 재인상' 압박에 대한 사회 일각의 반응에 "우주인이 쳐들어오면 우리 모두 함께 싸워야 한단 말도 있지 않냐"며 서운함을 드러냈다.국민의힘이 이번 사태를 정부·여당의 안이한 대응 탓이라며 대미투자특별법 처리 대신 국회 비준을 요구하는 것에 대한 언급으로 보인다.이 대통령은 29일 오후 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 "외부로부터 부당한 공격을 당하면 최소한 그땐 바깥을 향해 함께 목소리를 내고 같이 싸워줘야지"라면서 "(공격을 당하니) '잘 됐다, 저놈 이제 얻어맞네, 잘 때리고 있어' 이러면 되겠나. 누구 좋으라고? 그러지 않았으면 좋겠다"고 말했다.또 "그래서 대개 선진국이라 불리는 나라들은 외교 안보 문제에 대한 입장이 크게 다르지 않고 그런 것을 정쟁·정략의 수단으로 쓰지 않는다"라며 "왜냐하면 모두에게 피해가 오니까"라고 지적했다.고(故) 노회찬 전 의원의 생전 발언인 "외계인이 침공하면 힘을 합해야 하지 않겠나"를 인용한 것도 그런 취지였다. 이 대통령은 "외교 안보 문제에 대해, 어려운 국제 상황 속에서는 정말 힘을 좀 모아줘야 한다. 왜 싸우나"라며 "힘든 국제사회 속의 파고를 힘을 합쳐서 함께 넘어갔으면 좋겠다"고 당부했다.이 대통령은 경제·사회 문제에 대한 과도한 정치적 해석도 발전에 도움 되지 않는다고 짚었다. 특히 코스피지수가 사상 처음으로 5000선을 돌파한 상황에서도 이 대통령의 대선 공약이었다는 정치적 이유로 폄훼한 거나 현실을 부정하는 이들을 예로 들었다.이 대통령은 "(현 상황은) 주식시장 주가가 정상화되는 과정이라 본다. 똑같은 주식인데 한국만 오면 40~50% 할인되지 않았냐. 그 이유를 제거하면 정상으로 갈 문제였다"면서 "그런데 이걸 인정 못하는 사람들이 있다. 정치적으로 판단해서 반대 방향으로 가다 망하는 사람도 있다. 방치하면 안 된다"고 말했다.이어 "정치와 경제를 분리해야 하는데, 사회문제에 대한 대응도 (정치와) 분리해야 하는데 거기다 정치적 요소를 투입해 해석하고 주장하고 억지 쓰고 (그런다)"라며 "거기에 (구성원) 일부가 넘어가서 엄청난 피해를 입게 만들고 사회 발전도 해치고 이러면 되겠냐"고 비판했다.