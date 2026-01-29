경기도, 안양시 종합감사 하며 공직자 부패행위 등 제보 요청

큰사진보기 ▲경기도청 ⓒ 박정훈 관련사진보기

안양시에 대한 종합감사를 하는 경기도 감사위원회가 안양시 자치사무에 대한 주민 제보를 공개적으로 요청했다.경기도 감사 위원회는 1월 29일부터 3월 5일까지 안양시 종합감사를 한다. 29일 보도자료를 통해 주민 제보를 공개적으로 요청하며 "자치 사무에 대한 감사는 제보나 언론 보도 등을 통해 위법성이 의심되는 경우에 한해 이뤄질 계획"이라고 제보가 필요한 이유를 설명했다.제보는, 감사 위원회 누리집 등을 통해 받는다. 현장 제보도 받을 예정이다. 제보자에게 일체의 불이익이 없도록 익명으로 처리할 방침이고 제보 내용은 도민의 눈높이에 맞게 철저히 확인할 계획이라고 한다.제보할 내용이 있으면 29일부터 2월 20일까지 경기도 감사위원회 누리집(경기도감사위원회(gg.go.kr) 을 통해 비대면으로 접수하거나 안양시청 내 종합 감사장을 직접 방문·접수하면 된다.제보 대상은 도민이 겪고 있는 각종 불편 사항과 공직자의 위법·부당한 행위, 공직자의 부패 행위, 공공 재정 부정 청구와 위법 운영 등에 대한 사항이다. 수사 또는 재판에 관여하게 되는 사항이나 사적인 권리 관계나 사생활을 침해할 우려가 있는 사항, 다른 기관에서 감사했거나 감사 중인 사항은 제외된다.이선범 감사단장은 "도민 제보 등을 적극 반영해 도민의 권익을 보호하는 한편, 감사 처분의 신뢰도와 수감기관의 만족도를 바탕으로 감사 수용도를 높임으로써 도민이 감사 효과를 체감할 수 있게 노력하겠다"고 말했다.