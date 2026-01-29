'내란 연루' 의혹 박장범에 고발 예고장 날린 언론인들 "KBS 기자들 큰 충격"

큰사진보기 ▲이호찬 전국언론노동조합 위원장과 박상현 전국언론노동조합 KBS본부장, 전준형 전국언론노동조합 YTN지부장, 강윤기 한국PD연합회장, 박성호 방송기자연합회장, 이희영 민주사회를위한변호사모임 미디어언론위원장이 29일 오후 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부 앞에서 기자회견을 열어 박장범 KBS 사장의 방송법 위반 및 내란 선전 의혹에 대한 재수사를 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

전국언론노조(아래 언론노조)를 비롯한 여러 언론인단체가 '계엄 방송' 준비 의혹을 받는 박장범 KBS 사장을 윤석열과 함께 고발하겠다고 발표했다. 최근 언론노조 KBS본부(아래 KBS 노조)의 폭로와 언론 보도에 따르면, 박 사장은 12.3 내란 당시 사장 내정자 신분으로 대통령실 및 KBS 간부와 연락한 의혹을 받고 있다.언론노조와 한국PD연합회, 방송기자연합회, 민변 등 관계자들은 29일 오후 2시 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부 앞에서 기자회견을 열어 "경찰은 앞선 수사에서 박장범을 피의자로 소환하지도 않았고, 윤석열에 대한 조사는 이뤄지지도 않았다"며 "다음달 초 방송법 위반, 내란 선전·선동, 직권남용 등 혐의으로 이들을 고발할 예정"이라고 말했다.KBS 노조는 2024년 12월 13일 박민 당시 사장, 최재현 당시 보도국장, 성명불상자를 방송법 위반 혐의로 고발했지만 경찰은 이들을 검찰에 송치하지 않았다. 하지만 경찰이 내란 당일 박장범 사장과 최재혁 당시 대통령실 홍보기획비서관 사이의 통화 사실을 수사 과정 중 확보한 것으로 알려지고, KBS 노조에 의해 박장범 사장과 최 국장이 통화한 의혹이 폭로되면서 불송치 처분에 비판이 제기되고 있다.이날 기자회견을 진행한 이들은 박장범 사장을 비롯해 윤석열, 최재혁 비서관, 최재현 국장을 피고발인으로 삼아 다시 고발할 예정이다.이날 기자회견에 참석한 박상현 언론노조 KBS 본부장은 "어제 열린 KBS 이사회에서도 이사들이 박장범 사장에게 최재혁(당시 대통령실 홍보기획비서관), 최재현(당시 KBS 보도국장)과 통화했는지 따져 물었다"라며 "하지만 박장범은 자기가 조사를 받았고 무혐의 처분을 받았다는 이야기만 무한 반복했다"라고 말했다.이어 "1년이 걸린 경찰 수사에서 경찰이 밝혀낸 거라곤 최재혁, 박장범, 최재현으로 이어지는 연결고리"라며 "재고발을 통해 내란의 밤 때 관련자들이 어떤 망동을 저질렀는지 명명백백히 밝히고, 공영방송 KBS가 다시는 권력의 도구가 되지 않도록 투쟁하겠다"라고 덧붙였다.이희영 민변 미디어언론위원장은 "박장범은 당시 사장 내정자 신분으로 방송 편성에 대한 아무런 법적 권한도 없었음에도 대통령실과 KBS 보도국장 사이에서 불법적 지시를 전달한 것으로 보인다"라며 "박장범 사장이 최재혁 전 비서관과 통화하며 위헌, 위법한 계엄 정보를 공유하고 이를 KBS 내부에 전달해 계엄 방송을 준비하도록 했다면 이는 내란의 선전 선동에 적극 가담한 것으로 평가될 수 있다"라고 짚었다.그러면서 "(경찰 수사 과정에서) 박장범을 참고인 신분으로만 조사한 점도 문제"라며 "계엄 당시 박장범이 사장 내정자였고, 고발 당시 박장범의 연루 사실이 알려지지 않았기 때문에 참고인으로 분류된 것일 뿐 새로운 정황이 드러난 이상 피의자로 전환해 재조사해야 마땅하다"라고 짚었다.강윤기 한국 PD연합회장(KBS PD 협회장)은 이날 기자회견에서 "참담하고 답답한 마음을 금할 수 없다"라며 "지금 KBS 분위기도 마찬가지"라며 입을 뗐다. 그는 "공영방송 KBS가 내란 선전·선동에 동원됐던 것이 아니냐는 참담함이 회사 조직원들의 사기를 꺾고 분노를 사고 있다"라며 "박장범 사장을 둘러싼 계엄 방송 지시 의혹이 사실이라면 거센 분노와 시청자들의 비판을 면하기 어려운 일"이라고 짚었다.박성호 방송기자연합회장도 "KBS 기자들이 큰 충격에 빠졌다"라며 "오늘 오전에 KBS 보도국 팀장급 기자들이 기명으로 성명을 내 박장범 사장이 직접 나서서 진상을 공개하라고 요구했는데, 이런 구성원들의 목소리에 귀를 닫아서는 안 될 것"이라고 강조했다.