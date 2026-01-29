AI 넘어 양자 시대로...2035년 양자칩 제조국 세계 1위 도전

큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 29일 오후 서울 영등포구 켄싱턴호텔에서 열린 '양자종합계획 발표 및 양자기술 협의체 출범식'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

큰사진보기 ▲심주섭 과학기술정보통신부 양자혁신기술개발과장이 '양자종합계획 및 클러스터 기본계획' 발표를 하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

큰사진보기 ▲김성수 과학기술정보통신부 연구개발정책실장과 스콧 밀러드(Scott Millard) IonQ CBO(Chief Brand Officer, 최고브랜드책임자)가 '과기정통부-IonQ MoU 체결'을 하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

큰사진보기 ▲제1차 양자과학기술 및 양자산업 육성 종합계획 비전 및 목표 ⓒ 과학기술정보통신부 관련사진보기

정부가 차세대 인공지능(AI) 시대를 선도하기 위한 양자기술 산업 육성 종합계획을 발표했다. 이번 계획에는 단순한 연구개발(R&D)에만 그치지 않고, 2035년까지 우리나라를 양자컴퓨터 두뇌인 '컨텀칩' 세계 1위 제조국으로 만들겠다는 도전 목표가 담겼다.이를 위해 양자인력 1만 명 양성, 양자기업 2000개를 육성한다. 또 2028년까지 국산 풀스택 양자컴퓨터를 개발하고, 양자전환(QX)의 지역 거점이 될 '양자클러스터를 올해 7월까지 최대 5곳을 선정한다.과학기술정보통신부는 29일 서울 여의도 한 호텔에서 이 같은 내용을 담은 '제1차 양자과학기술 및 양자산업 육성 종합계획'과 '제1차 양자클러스터 기본계획'을 발표했다.배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "양자기술은 인공지능(AI) 시대 이후의 국가 경쟁력을 결정지을 파괴적 혁신기술"이라며 "이번 종합계획과 클러스터 기본계획을 통해 대한민국이 글로벌 양자 기술과 산업의 중심지로 도약할 수 있도록 산·학·연·관 등 국가의 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.이날 정부가 제시한 비전은 양자-AI 기술로 우리나라를 2035년까지 AI 3대 강국, 과학기술 5대 강국 반열에 올려놓고 차세대 AI를 선도한다는 것이다.우선 정부는 국산 '풀스택(Full Stack) 양자컴퓨터' 개발을 위한 제조 도전 과제(그랜드 챌린지)를 추진해 핵심기술을 자립화 한다. 또 자동차, 제약, 금융 등 분야 산업 난제를 양자와 인공지능(AI)을 결합해 해결하는 '산업활용 사례 경진대회'를 운영하고, 양자컴퓨터와 고성능 컴퓨터, AI 하이브리드 기반시설(인프라)를 구축한다.또한 정부는 전국 단위의 양자암호통신망을 구축하고, 국방·금융 등 높은 보안 수준이 요구되는 영역부터 실증을 진행한다. 양자센서 분야는 의료·국방 등 분야에서 조기 상용화가 가능한 과제를 선발해 시제품 제작부터 상용화까지 집중 지원한다.이번 계획안에는 양자 인재 육성안도 담겼다. AI 영재학교와 양자대학원을 활용하여 매년 100명의 핵심인재를 배출하고, 2035년까지 양자 분야 인력 1만 명 시대를 연다는 목표다. 또 단기 성과에 연연하지 않고 기초·원천기술을 확보할 수 있도록 30년 장기 '전략형 기초연구 체계'를 도입한다. 이를 통해 개인형 양자컴퓨터 개발 등을 추진해 나가기로 했다.양자 벤처·스타트업에 대한 지원도 강화한다. 2035년까지 2000개의 양자 기업을 육성한다. 국내 기술이 세계 표준이 될 수 있도록 글로벌 협력체계를 강화하고, 국제표준 채택 세계 3위 달성에도 나선다. 대학과 연구소에 산재한 연구인력을 한데 뭉쳐 연구하는 형태의 국가양자연구소를 설립하는 방안도 추진한다.정부는 이날 양자기술 산업 생태계 구축을 위한 '제1차 양자클러스터 기본계획'도 발표했다. 2030년까지 지역 특화산업과 연계한 양자컴퓨팅, 통신, 센서, 소부장, 알고리즘 등 5대 분야의 양자클러스터를 지정할 예정이다. 다음달까지 지역 개발계획 수립 지침을 마련하고, 오는 5월 중 공모를 거쳐 7월에 최종 지역을 확정한다. 다만 모든 분야 양자클러스터를 지정할지는 검토 중이며, 분야별 지자체 중복도 가능하다는 것이 과기정통부의 설명이다.과기정통부는 독자기술 개발과 병행해 해외 선도기업과 협력을 통해 우리나라를 글로벌 양자 허브로 육성한다는 계획도 갖고 있다. 올해 세계적 양자컴퓨터 기업인 아이온큐(IonQ)의 양자컴퓨터를 국내에 도입하고, 한국과학기술정보연구원(KIST) 슈퍼컴퓨터와 연동해 세계 최고 수준의 '하이브리드 연구 환경'을 구축하기로 했다.이번 발표를 계기로 과기정통부와 아이온큐와 협력을 위한 양해각서를 체결했다. 장기적인 협력체계를 마련을 위해 체결됐으며, 아이온큐가 국내에 공동연구센터를 설립하고 3년간 1500만 달러(약 214억 원)를 투자하는 내용이 포함됐다.이외에도 과기정통부는 제조(삼성전자·LG전자)·통신(SKT·KT)·금융(국민·신한)·방산(한화·LIG) 등 분야별 국가 대표 기업들이 참여하는 '양자기술 협의체'를 출범했다. 향후 협의체는 산업 분야의 실질적 난제를 양자기술로 해결하고 양자 분야 초기시장 창출을 주도할 계획이다.한편 이날 발표 행사에 이어 종합토의에서는 양자 기술·산업에 대한 향후 전망, 인프라·인력·연구개발 등 정부의 지원이 필요한 사항, 국내 양자 기술 초기시장 창출을 위한 전략, 다양한 산업 분야에 양자기술을 접목함에 따라 새로운 혁신사례를 창출하고 기존 산업 역량을 강화할 방안 등에 대한 논의가 이뤄졌다.