"덩치 키우면 끝? '공룡 지자체'가 주민 삶 망칠 수도" 전문가들 경고

큰사진보기 ▲28일 오후 모임공간국보(대전 중구 대흥동)에서 열린 지역재단과 대전과 충남지역 시민단체가 연대해 개최한 '광역 정부 행정구역 통합,왜, 누구를 위한 것인가?'주제 토론회에서는 대전시와 충남도가 추진하는 행정통합을 두고 전문가들의 매서운 경고가 쏟아졌다. ⓒ 박현선 관련사진보기

"행정통합은 되돌리기 어려운 '대수술'입니다. 지금 필요한 건 구역은 유지하되 기능을 연결하는 연합 모델입니다."

28일 오후 모임공간국보 (대전 중구 대흥동)에서 열린 지역재단과 대전과 충남지역 시민단체가 연대해 개최한 '광역 정부 행정구역 통합, 왜, 누구를 위한 것인가?'주제 토론회에서는 대전시와 충남도가 추진하는 행정통합을 두고 전문가들의 매서운 경고가 쏟아졌다.전국에서 모인 전문가들과 시민사회 관계자들은 한목소리로 "장밋빛 환상을 걷어내고 냉정한 청구서를 들여다봐야 한다"며 매서운 비판을 쏟아냈다. 또 "단순히 덩치를 키우는 것이 지역 소멸의 해법이 될 수 없으며, 오히려 민주주의의 후퇴와 경제적 예속을 초래할 수 있다"고 지적했다.곽현근 대전대 행정학과 교수는 현재의 통합 논의가 가진 '효율성의 함정'을 정면으로 겨냥했다. 곽 교수는 "행정통합은 의사결정 중심을 축소해 결국 '지역 내부의 집권화'를 초래한다"고 진단했다. 거대해진 단일 관료조직이 현대 사회의 복잡다단한 문제를 모두 해결할 수 있다는 생각 자체가 오만이라는 것이다.그는 대안으로 '따로 또 같이(연합 모델)'를 거듭 제시했다. 지자체들의 자율성은 살리되, 광역 행정이 필요한 특정 사무에 대해서만 협력하는 '다수준 거버넌스'다. 다만 이를 위해선 "말뿐인 협력이 아니라 법적 구속력과 자체 재원, 그리고 명확한 책임 구조가 설계되어야 한다"고 못 박았다.황종규 동양대 교수는 '주민 주권'의 관점에서 현재의 통합 추진을 "국가 관리의 효율만 높이고 지방 엘리트의 권한을 키우는 '국가 강화' 전략"이라고 비판했다. 통합이 될수록 주민은 결정권자가 아닌 '통치의 대상'으로 전락한다는 우려다. 황 교수는 "진정한 분권은 거대 통합이 아니라 주민과 가장 가까운 곳, 즉 '읍면동 단위의 작은 자치'를 강화하는 데서 시작된다"며 "주민이 직접 자기 동네의 문제를 결정하는 시스템으로 전환하는 것이 행정구역을 합치는 것보다 훨씬 시급하다"고 주장했다.양준호 교수(인천대)는 주제발표를 통해 현재의 통합 논의를 '구멍 난 양동이'에 비유했다. 지역의 인재와 자본이 서울로 빠져나가는 근본 원인을 해결하지 못한 채 덩치만 키우는 것은 해법이 될 수 없다는 것이다. 그는 "지역 경제의 위기는 인재, 자본, 수익이 외부로 유출되는 '구멍 난 양동이' 현상 때문"이라며 "단순히 규모를 키우는 행정 통합은 근본 해결책이 될 수 없다"고 강조했다. 양교수는 " 지역화폐, 지역재투자 의무화, 지역 공동체 부의 구축(CWB), 지역공공은행 등을 통해 지역 자본이 내부에서 선순환하도록 통제하는 '지역순환경제' 구축이 시급하다"고 제안했다.토론에 나선 박상일 (사)지방분권전남연대 이사장 역시 "한국의 통합 논의는 과거 개발도상국식의 물리적 규모화에 매몰되어 있다"며, 선진국형 모델인 수평적 연대와는 거리가 멀다"고 꼬집었다. 그는 "덩치를 키우면 경제가 살아난다는 '규모의 경제'라는 환상이 주민들을 현혹하고 있다"고 비판했다.가장 뼈아픈 지적은 '지역 내 불균형'이었다. 박상일 이사장은 "초광역 교통망은 결국 인프라와 상권이 대도시로 쏠리는 '빨대 효과'를 유발해 농촌의 자생력을 파괴할 것"이라며, "농촌이 대도시의 주변부로 전락할 위험"을 재차 경고했다. 김재섭 대전시민연대 사무처장도 "통합이 이뤄질 경우 표심이 집중된 대도시 위주의 행정이 펼쳐지면서, 충남 농어촌 지역이 대도시를 위한 쓰레기 매립장이나 발전소 부지로 전락하는 '내부 식민지화'가 가속될 것"이라고 우려했다.하승수 공익법률센터 농본 대표는 "지자체 규모가 커질수록 주민소환이나 주민투표가 사실상 불가능해진다"며 "명칭만 '특별시'로 바꾼다고 서울처럼 되는 것이 아니며, 오히려 '제왕적 단체장'에 대한 견제만 어려워질 것"이라고 일갈했다.교육 현장의 우려도 컸다. 노한나 만수초 교감은 "일반 행정 통합 논의에서 교육 자치는 철저히 소외되어 있다"라며 "통합 시 인구 감소 지역 학교의 교육 질 저하를 막을 실질적 대책이 없다"고 비판했다.박진용 충남시민연대 대표는 현재 대전시와 충남도가 추진하는 방식을 '군사작전 같은 속도전'이라고 규정했다. 그는 "수십 년의 미래를 결정할 사안을 내년 지방선거 일정에 맞춰 단 5개월 만에 끝내려는 것은 주민의 알 권리와 선택권을 완전히 짓밟는 행위"라고 꼬집었다.정석 서울시립대 교수는 대안으로 프랑스의 대중교통 연합이나 일본의 정주자립권 사례를 들며 "통합 없이도 충분히 상생할 수 있다"고 강조했다.김재섭 사무처장은 "졸속 추진 대신 ▲ 2026년 단체장 분리 선출 ▲ 치밀한 설계 ▲ 2028년 주민투표로 이어지는 '3단계 숙의 로드맵'"을 제안했다.이 날 토론회는 충남시민단체연대회의, 대전시민단체연대회의, 읍면자치 공동행동, 희망제작소, 지역재단이 공동주최했다.