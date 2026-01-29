경북도, 북부권 소외 우려에 '3조 원대 신활력 프로젝트' 가동

큰사진보기 ▲양금희 경북도 경제부지사가 29일 브리핑을 갖고 경북 북부권 신활력 프로젝트를 공개했다. ⓒ 경상북도 관련사진보기

큰사진보기 ▲경북도는 대구경북 행정통합 이후 북부권에 첨단재생의료 클러스터를 조성하겠다고 밝혔다. ⓒ 경상북도 관련사진보기

큰사진보기 ▲경북 북부권 신활력 프로젝트 개요. ⓒ 경상북도 관련사진보기

대구·경북 행정통합이 논의되면서 경북 북부권이 소외될 것을 우려하자 경상북도가 북부권 달래기에 나섰다.경북도는 바이오·관광·에너지 3대 성장엔진을 중심으로 총 3조1639억 원 규모의 '2026년 북부권 경제산업 신활력 프로젝트'를 가동한다고 밝혔다.양금희 경제부지사는 29일 언론 브리핑을 갖고 "북부권이 느끼는 소외감은 투자와 일자리 정책의 중심축이 거점도시 중심으로 설계될 것이라는 현실적인 걱정 때문"이라며 "행정통합 여부와 관계없이 흔들리지 않는 독립적인 발전 정책을 기획하고 추진하겠다"고 말했다.경북도는 바이오 분야와 관련 'Post-백신 프로젝트'를 핵심으로 8239억 원을 투입해 의료산업까지 확장한다는 구상이다.Post-백신 프로젝트는 안동과 도청 신도시, 예천을 연결하는 초광역 전략사업으로 백신과 햄프(Hemp)로 대표되는 바이오산업에 첨단재생의료를 접목해 의료산업까지 외연을 확장하고 농업과의 연계를 통해 그린바이오산업 육성을 병행하기로 했다.안동 바이오생명국가산단과 도청신도시 일원에 재생의료 연구시설과 GMP제조인프라 구축에 2000억 원을 투자하고 장기적으로 의대 설립과 의료원 이전의 기반으로 활용한다는 계획이다.백신·햄프 분야에는 240억 원을 투입해 대마 기반 신약을 개발하고 경국대를 거점으로 바이오 특성화 대학을 육성하는 한편 북부권에 연구소·기업·대학·병원이 연계된 선순환 산업생태계를 조성한다는 구상이다.관광 분야에서는 정책금융을 활용한 민관 합작 투자로 북부권 관광 구조 전환을 추진하겠다고 설명했다.안동문화관광단지에 메리어트-UHC 호텔 건립이 확정 단계에 들어서 오는 7월 착공을 목표로 하고 있고 문경 일성콘도 재생 사업과 상주 경천대 호텔 개발도 함께 진행해 북부권 관광 거점 및 랜드마크로 자리매김할 것으로 예상했다.농업 분야에서는 민간 주도의 스마트팜을 북부권 전역에 도입할 예정이다. 민간투자사와 함께 5ha, 10ha, 최대 30ha 규모로 투자 구조를 설계해 단계적으로 확산하고 지주가 주주로 참여해 배당을 받는 '농업대전환 모델'을 접목할 방침이다.에너지 분야에서는 조 단위 메가톤급 투자를 통해 주민 참여형 에너지 공동체를 조성하기로 했다.안동호에 2032년 준공 목표로 10MW 규모의 수상태양광을 추진하고 북부권 포함 7개 시군에는 영농형 태양광 생태계 구축과 산불피해지역 5개 시군에는 풍력과 태양광을 혼합한 신재생e숲을 조성할 예정이다.경북도는 주민이 참여하고 수익을 공유하는 '에너지 공동체 모델'로 추진해 주민소득 확대에도 기여할 수 있는 구조를 마련한다는 계획이다.양금희 부지사는 "100MW 규모 수상태양광 사업에 주민들이 30% 지분을 보유할 경우 연간 45억 원의 배당수익이 발생한다"며 "이를 2000여 명으로 나눈다면 1인당 225만 원의 소득이 추가적으로 발생할 것"이라고 말했다.경북도는 통합 이후 10년간 매년 1000억 원을 출자하고 민간금융을 매칭해 2조 원 규모의 '북부권 신활력투자펀드'를 조성하고 이와 별도로 2조 원 규모의 '북부권 특별발전기금'도 설계 중이라고 밝혔다.이를 통한 투자유치 효과를 감안하면 북부권에 최대 40조 원 규모의 투자가 가능할 뿐 아니라 수도권 집중이라는 국가적 난제를 해결할 열쇠가 될 수 있다고 설명했다.양금희 부지사는 "이번 프로젝트는 북부권이 산업·투자·정주 구조 자체를 바꾸는 전략"이라며 "모든 핵심 사업을 경제부지사 직속으로 관리해 정책 환경 변화에도 흔들림 없이 추진하겠다"고 강조했다.