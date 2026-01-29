황운하 "합당시 조국이 공동대표" 발언에... 혁신당 "매우 부적절한 발언"

큰사진보기 ▲황운하 조국혁신당 의원이 정청래 더불어민주당 대표가 제안한 더불어민주당-조국혁신당 합당과 관련해 "합당 시 조국 대표가 공동대표로 참여를 해야만 조국혁신당의 독자적인 가치나 비전이 담길 수 있다"고 주장했다. ⓒ Youtube 'BBS 금태섭의 아침저널' 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이처럼 황 의원이 합당과 관련해 의견을 공개적으로 밝힌 것에 대해 조국혁신당은 "매우 부적절한 발언"이라는 입장을 내놓았다. ⓒ 조국혁신당 관련사진보기

황운하 조국혁신당 의원이 정청래 더불어민주당 대표가 제안한 더불어민주당-조국혁신당 합당과 관련해 "합당 시 조국 대표가 공동대표로 참여를 해야만 조국혁신당의 독자적인 가치나 비전이 담길 수 있다"고 주장했다. 이같은 발언에 대해, 조국혁신당은 "매우 부적절한 발언"이라는 입장을 내놓았다.29일 BBS '금태섭의 아침저널'에 출연한 황 의원은 '정청래 대표의 합당 제안을 미리 알고 있었나'라는 진행자의 질문에 "굉장히 갑작스럽고 전격적인 제안"이라며 "윤석열 정권 퇴진을 목표로 했었던 조국혁신당 입장에선 윤 정권이 물러난 이후 어떤 목표로 가야 할 것인지에 대해 당 내부에서도 민주당으로부터도 합당해야 한다는 의견들이 계속 있어왔다"고 설명했다.그는 "정청래 대표가 교섭단체 기준을 낮추는 등 조국혁신당이 민주당과 합의하는 내용들에 있어 강하게 반대하고 한 번도 우호적이지 않았는데 합당을 제안한 것에 놀랐다"는 황 의원은 합당 제안에 대한 당내 분위기를 묻는 질문에 "민주당 입장이 정리가 안 된 현시점에서 합당과 관련한 입장을 밝힐 단계가 아니다"라고 답했다.이어 황 의원은 "열두 명의 의원과 모두 대화를 나눈 것은 아니지만 '빨리 합당하는 게 좋겠다'고 생각하는 의원들이 절반은 됐다"면서 "그 이상은 의견을 나누지 않아 합당에 소극적인 입장인지 반대하는 입장인지 알 수 없다"며 혁신당 소속 의원 중 절반 이상이 합당에 찬성했다고 밝혔다.또한 "당무위원회에서 찬반 격론이 있었다고는 하지만 제가 듣기로 7대3 정도로 찬성 의견이 많았다"면서 자신이 위원장으로 있는 대전시당 자체 설문조사 또한 8대2 정도로 합당 찬성 의견이 많았다고 덧붙였다.황 의원은 합당의 형식을 묻는 질문에 "합당한 예우와 존중이 있어야 한다. (합당을) 우리가 민주당에 받아달라는 게 아니고 민주당에서 제안한 것"이라며 "규모의 차이를 감안하지만 합당한 예우와 존중이 전제되어야 한다. 그런 것들이 논의되는 실무 협상 테이블이 진행되어야 할 것"이라고 답했다.그는 합당 후 당명 변경의 경우 개인 의견을 전제로 "당명은 중요하지 않다. 더불어민주당의 당 지지율이 높은 상황에서 굳이 당명을 바꿀 필요가 있을까"라며 "그에 대한 민주당원들의 의견이 중요하다. 민주당원들이 굳이 바꿀 필요가 없다고 한다면 당명 변경은 중요치 않다"고 의견을 밝혔다.또한 "조국혁신당 고유의 DNA라고 정의할 수 있는, 예컨대 사회권 선진국이라고 하는 당의 목표 또는 강령·당헌 등이 (합당 이후 강령·당헌에) 담겨야 한다는 게 현재 당의 공식 입장"이라며 "그렇게 해야 당원과 지지자들을 설득할 수 있을 것"이라고 했다.한편 진행자가 '조국 대표가 어떤 역할을 맡게 될 것이냐에 대해서 관심이 쏠린다. (합당을 하면) 공동대표를 맡게 되나'고 묻자 황 의원은 재차 개인 의견임을 강조하며 "조국혁신당의 독자적인 가치·비전 등이 담기려면 조국 대표가 공동대표로 참여를 해야만 그것이 유지될 수 있다고 본다"고 말했다.이어 "조국 대표는 지방선거 단체장 후보보다는 보궐선거를 통해 국회로 들어와야 한다"라며 "지금까지 조국혁신당이 국회에서 정치 개혁 과제·개헌 등 민주당과 입장이 달랐던 과제들을 해왔다. 조 대표도 그런 과제들에 있어 국회에 들어와 일관된 목소리를 내야 한다"고 답했다.오는 6월 지방선거를 앞두고 합당시 경선 문제에 대해선 "당원 경선을 치르면 당원 수가 20대1이니 그걸 감안하는 어떠한 배려·존중이 있어야 한다. 그게 없으면 일방적인 흡수 합당"이라며 "지방선거에서 확실하게 승리하는 것이 합당 목표이지 않겠나. 그러려면 조국혁신당 지지자들이 공감할 수 있는 수준의 배려 정도는 있어야 한다"며 앞서 '합당한 예우와 존중'을 강조한 것처럼 지방선거 경선에 있어서도 조국혁신당 출신에 대한 배려와 존중을 강조했다.이처럼 황 의원이 합당과 관련해 의견을 공개적으로 밝힌 것에 대해 조국혁신당은 "매우 부적절한 발언"이라는 입장을 내놓았다.29일 조국혁신당 대변인실은 "오늘 아침 불교방송 '금태섭의 아침저널'에 출연한 조국혁신당 의원이 개인 의견임을 전제로 조국혁신당과 더불어민주당 합당당명, 공동대표, 의원들 내부의 찬반구성 등에 대해 의견을 밝힌 바 있다"라며 "조국혁신당은 그동안 최고위원회, 의원총회, 당무위원회라는 공식적 기구를 통해 합당과 관련된 논의를 해 왔다. 그 과정에서 조국혁신당 내부에서 위와 같은 논의는 전혀 언급된 바가 없음을 분명히 밝힌다"고 설명했다.이어 "또한, 조국 대표를 비롯한 조국혁신당 구성원 누구도, 민주당과 합당과 관련된 실무논의를 진행한 바가 없음을 밝힌다"며 "조국혁신당 최고위원회는 오늘 아침 이 문제에 대해 논의하고, 조국혁신당은 이와 같은 논의를 전혀 한 바가 없으며, 매우 부적절한 발언이라고 지적하였다. 조국 당 대표 역시 이에 대해 강한 경고를 발하였음을 알린다"고 덧붙였다.