해남군, 귀촌 농업창업·주택구입 융자 지원 접수

전남 해남군청. 2024. 10. 30

전남 해남군은 2026년 상반기 귀농 농업창업 및 주택 구입 융자 지원 대상자를 다음 달 6일까지 신청받는다. 29일 해남군에 따르면, 농업창업자금은 최대 3억 원, 주택 마련 자금은 최대 7500만 원까지 지원한다.융자 조건은 연이율 2.0% 고정금리 또는 변동금리이며, 5년 거치 10년 원리금 분할 상환 방식이다. 다만, 실제 대출금액은 농협 및 농림수산업자 신용보증기금 심사결과에 따라 조정될 수 있다.농업창업자금은 농지 구입, 비닐하우스·버섯재배사 신축, 농기계 구입, 축사 부지 구입 등에 활용할 수 있다. 주택 마련 자금은 대지 구입을 포함한 주택 구입 및 신축·증·개축 등에 사용할 수 있다.신청 대상은 65세 이하(1960년 1월1일 이후 출생자)로, 세대주를 포함한 세대원 중 한 명이다. 도시지역에서 1년 이상 거주한 뒤 농촌지역으로 전입한 지 만 6년 이내의 귀농인 및 예비 귀농인도 해당된다. 농촌에 1년 이상 거주한 기존 주민도 영농을 개시한 날부터 5년이 경과하지 않은 경우 신청할 수 있으며, 사업 시행 연도에 관내 전입 예정인 귀농 희망자도 신청 가능하다.신청 희망자는 해남군청 홈페이지(고시·공고)를 참고하거나 해남군 귀농귀촌희망센터(061-531-4273)로 문의하고, 직접 방문 접수하면 된다. 군은 서류·면접 심사를 거쳐 2월 말 대상자를 확정·통보할 계획이다.