'관공서 사칭 노쇼사기' 캄보디아 압송 49명 구속송치

큰사진보기 ▲캄보디아 범죄조직의 범행에 가담했다가 국내로 강제 송환 후 압송된 한국인 피의자들이 23일 오후 부산 동래경찰서에 도착해 호송차에서 내리고 있다. 2026.1.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

캄보디아에서 강제송환 이후 부산으로 압송된 이른바 '노쇼(No-Show) 사기' 피의자들이 모두 검찰에 구속 송치됐다.부산경찰청 캄보디아 범죄조직 수사TF는 공공기관 임직원 등을 사칭하면서 수십억 원을 가로챈 혐의(범죄단체 가입, 사기 등)로 한국인 관리책 30대 ㄱ씨 등 49명을 구속해 검찰로 넘겼다고 29일 밝혔다.경찰에 따르면, 캄보디아 시아누크빌에 거점을 둔 이들은 지난해 8월부터 12월까지 'OO군청', 'OO공단', 'OO센터'와 같이 144개 기관 관계자로 속여 대리구매를 유도하는 등 210명한테서 71억 원을 뜯어낸 혐의를 받는다.수사TF는 이들이 '노쇼 사기' 범죄조직인 홍후이 그룹 소속으로 중국인 총책과 한국인 관리책·팀장·팀원 등 5개 팀 체계로 가동됐다고 설명했다. 범죄 수법은 '1선' 조직원이 위조한 명함과 공문서로 대리구매를 요청하고, 거래처 역할을 맡은 '2선' 조직원이 견적서를 보내 송금하게 하는 방식이었다.피의자 연령 비율은 20대~30대, 성별로는 남성이 가장 많았다. 이들 가운데 상당수는 자발적으로 조직에 가담한 탓에 죄책감을 보이지 않았다고 한다. 성과급을 받으려 더 적극적으로 범행에 참여했다는 것이다. 경찰은 관련 진술과 범행 이후 피해자를 조롱하는 등의 SNS 대화 자료를 확보한 것으로 알려졌다.이들이 캄보디아로 가게 된 이유는 대포통장·전화를 판매로 피싱에 연루되거나, 채무에 시달리다 고수익 보장 말을 듣게되면서다. 결국 대부분이 검거 신세가 됐지만, 아직 잡히지 않은 조직원들도 있다. 수사TF는 여전히 이들을 뒤쫓고 있다. 경찰 관계자는 "국제 공조수사로 남은 총책을 붙잡고, 범죄수익 환수를 철저히 하겠다"라고 말했다.'노쇼 사기'를 차단하기 위한 스스로 대응도 강조했다. 이 관계자는 "대상과 방식이 진화하고 있어 예약, 대리구매 연락을 받으면 반드시 확인 절차를 거쳐야 한다"라며 "이상하다면 입금 등에 절대 응하지 말아야 한다"라고 당부했다.부산경찰청은 지난해 10월부터 캄보디아 '노쇼 사기' 조직을 추적해왔다. 현지에 수사관 10명을 파견하는 등 범행 가담 52명을 확인했는데, 3명은 자진 귀국해 구속수사를 받았다. 이번 부산 압송 49명은 지난 23일 범정부 초국가범죄 특별대응TF 차원의 송환 결과물이다. 당시 73명이 전세기로 인천공항에 도착했고, 부산 경찰은 49명을 6개 경찰서로 분산해 조사를 진행했다.