충북고속 "사회적 역할 중요"... 서울고속 손 든 '속리산-대전' 노선 운행

만성 적자로 노선 폐지 위기에 놓였던 속리산-대전 시외버스 노선이 충북고속(옛 충북리무진)의 결심으로 정상운영된다.29일 최재형 충북 보은군수와 전인국 충북고속 대표는 보은 지역 시외버스 노선을 안정적으로 유지하기 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약에 따라 보은을 기점·종점 또는 경유하는 시외버스 노선을 안정적으로 운행하는 데 군과 충북고속이 상호 협력하기로 했다.시외버스 업계에 따르면 도내 지역 노선은 대부분 적자노선으로 지자체의 지원을 받아 운영돼 왔다.청주에서 출발해 보은읍과 속리산읍을 거쳐 대전으로 가는 노선 또한 이러한 방식으로 운영됐는데, 보은군이 지난해 7월부터 '농어촌버스 전면 무료운행'을 시행하면서 사실상 보은읍에서 속리산읍으로 가는 시외버스 승객은 '0'명이 됐다.당시 이 노선은 서울고속이 운행했는데, 이로 인해 적자가 더욱 커지자 충북도에 노선 폐지를 신청했고, 받아들여졌다.하루에 2회 운행하던 노선이 없어지자, 보은군민들이 대전으로 이동하는 길이 막혔버렸다.전인국 충북고속 대표는 "기업 입장에서 적자 운행을 지속한다는 것은 어려운 결정이다. 적자를 줄이기 위해 보은군과 협의를 해나가야 하겠지만, 군민들의 이동권 역시 중요한 문제"라며 "지역기업으로서 사회적 책임도 외면할 수 없는 일"이라고 배경을 설명했다.군은 이번 협약을 통해 지역 주민과 관광객의 교통 불편을 최소화하고, 속리산을 찾는 방문객의 접근성도 유지할 수 있을 것으로 기대하고 있다.