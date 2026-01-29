메뉴 건너뛰기

26.01.29 14:33최종 업데이트 26.01.29 14:46

'대전충남 행정통합 시민공청회' 청구 긴급서명... 오늘 마감

대전시민 500명 서명 있으면 시에 공식 의견 수렴 절차 요구 가능

대전시민사회단체연대회의 서명운동 웹페이지
대전시민사회단체연대회의 서명운동 웹페이지 ⓒ 대전시민사회단체연대회의

대전시민사회단체연대회의가 대전시와 충남도가 추진 중인 '행정통합'과 관련한 시민공청회를 요구하며 500명 긴급 서명운동을 벌이고 있다.

"청구서는 숨기고 장밋빛 미래만 홍보"

대전시민사회단체연대회의는 "여당은 설 연휴 전 특별법 통과를 목표로 법안 작성을 서두르고 있지만, 정작 주인공이어야 할 시민들은 소외돼 있다"고 지적한다.

또 현재의 추진 방식이 '민주적 절차의 실종'이라고 입을 모은다. 통합에 따른 기대 효과만 요란하게 선전될 뿐, 통합 과정에서 발생할 막대한 비용, 행정적 혼란, 지역 간 갈등이라는 '진짜 청구서'는 어디에도 공개되지 않았기 때문이다.

특히 여당이 준비 중인 특별법안의 구체적인 내용조차 공개되지 않은 상황에서 '정치적 일정'에 맞춰 통합을 기정사실화하려는 움직임에 대해 비판의 수위를 높이고 있다.

이들은 '대전광역시 시민참여 기본조례'에 근거해 시장이 직접 주재하는 공식적인 시민 공청회를 청구하기로 했다. 해당 조례에 따르면 시민 500명의 서명만 있으면 시에 공식적인 의견 수렴 절차를 요구할 수 있다.

대전시민사회단체연대회의 관계자는 "행정통합은 백년대계인데, 시민의 알 권리와 숙의 과정 없이 정치권의 계산대로만 흘러가서는 안 된다"며 "오늘(29일)까지 진행되는 서명운동에 시민들이 적극적으로 참여해 '우리 삶의 결정권'을 되찾아야 한다"고 호소했다.

서명운동은 온라인을 통해 간편하게 참여할 수 있으며 29일 마감된다.

▶ 서명운동 주소 : https://near.tl/sm/X280be8Lt

#대전충남통합#시민공청회#긴급서명운동

심규상 (djsim) 내방

우보천리 (牛步千里). 소걸음으로 천리를 가듯 천천히, 우직하게 가려고 합니다. 말은 느리지만 취재는 빠른 충청도가 생활권입니다.

