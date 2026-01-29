민주당 특위 "통합시 명칭은 '충남대전통합특별시', 약칭은 '대전특별시'"

큰사진보기 ▲더불어민주당 대전·충남 국회의원들은 19일 오전 국회소통관에서 기자회견을 통해 “대전·충남 통합을 위한 실질적인 절차를 시작하기로 뜻을 모았다”고 발표했다. ⓒ 민주당충남도당 관련사진보기

민주당 대전충남통합특위가 통합시 명칭을 '충남대전통합특별시'로, 약칭은 '대전특별시'로 정했다.더불어민주당 충남·대전통합및충청지역 발전특별위원회(아래 통합특위)는 29일 국회 의원회관에서 회의를 열어 통합시 명칭 등에 대해 논의한 뒤, 특별법안 발의 시점과 향후 일정 등에 대해 브리핑했다.이에 따르면, 통합특별시 명칭은 인구 260만 명의 충남이 앞에 오고, 145만 명의 대전이 뒤에 오는 '충남대전통합특별시'로 정했다. 다만 약칭으로는 '대전특별시'로 사용하기로 했다. 이는 지난해 성일종 국민의힘 의원이 대표발의한 법안에 '대전충남통합특별시'로 한 것과 차이가 있다.또한 통합을 추진 중인 광주시와 전라남도가 통합시의 명칭을 '전남광주통합특별시'로 하고, 약칭을 '광주특별시'로 한 것과 맥을 같이 한다.특별시 청사와 관련해서는 현 대전시청사와 충남 내포의 충남도청사 2곳을 모두 사용키로 했다. 아울러 특별시 주소지는 특별시장이 정하도록 했다.법안에 담길 특례도 초안 229개 보다 51개가 늘어난 약 280개가 될 것으로 전망된다. 이는 국민의힘 법안의 257개를 상회하는 수치다. 법안의 조항도 당초에는 25개 조항이었으나 302개로 늘어났다. 다만, 이러한 조항과 특례 등은 국회 상임위 심의 과정에서 수정될 수 있다.이장우 대전시장과 김태흠 충남도지사는 그동안 국민의힘 법안보다 특례가 줄어드는 등 원안을 훼손할 시 '주민투표가 필요하다'는 사실상의 반대입장을 보여왔으나, 이러한 논란을 차단하기 위해 민주당과 정부가 특례 숫자를 대폭 늘린 것으로 보인다.법안 발의는 오는 30일 '전남광주특별시 통합을 위한 특별법'과 함께 민주당 당론으로 발의되고, 국회 행정안전위원회에서 심의될 예정이다. 민주당은 2월 안에 법안을 통과시키고, 6월 3일 지방선거에서 통합시장을 뽑은 뒤, 7월 1일 통합시가 출범시킨다는 계획이다.