'광주·전남 통합 응원' 광주은행, 특별시 사랑통장 출시

큰사진보기 ▲강기정(왼쪽) 광주광역시장이 29일 광주은행의 '통합광주전남 특별시 사랑통장'을 1호로 가입한 뒤 박대하 광주은행 신성장전략본부장과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 광주은행 관련사진보기

광주은행은 광주광역시와 전라남도의 통합을 응원하고 지역 상생 협력과 균형발전 실현에 동참하기 위해 '통합광주전남 특별시 사랑통장'을 29일 출시했다.상품 출시를 기념해 강기정 광주시장이 1호 가입자로 나서 광주·전남 통합 추진에 적극적으로 동참하고, 지역 사회 전반에 통합 공감대 확산을 위한 홍보에 힘을 보탰다.'통합광주전남 특별시 사랑통장'은 광주·전남 지역 주민은 물론, 지역 통합과 균형발전에 관심 있는 고객이라면 누구나 가입할 수 있는 입출금이 자유로운 예금상품이다.통장 가입 고객은 별도의 조건 없이 ▲전자금융(인터넷·폰·스마트뱅킹) 이체 수수료 ▲광주은행 자동화기기(ATM) 현금 인출 수수료 ▲납부자 자동이체(타행자동이체) 수수료를 무제한으로 면제받는다.광주은행은 상품 출시를 기념해 이날부터 6월 30일까지 '광주·전남 지역민 1인 1계좌 갖기 우대금리 이벤트'도 함께 진행한다.이벤트 기간 중 해당 통장에 가입한 고객에게는 가입일로부터 6개월간 최고 연 0.30%p의 우대금리를 제공한다.우대금리는 ▲광주·전남 거주 고객 연 0.10%p ▲광주·전남 통합 응원 메시지 작성 고객 연 0.10%p ▲지역 내 소상공인 고객 연 0.10%p로 구성된다.기본금리 연 0.01%를 포함해 최고 연 0.31%(세전 이자율 기준)의 금리를 적용받을 수 있다.해당 통장을 통장 미발행 방식으로 신규 개설하면 기부금을 적립해 지역 사회에 전달할 예정이다.상품 가입은 가까운 영업점 방문은 물론 스마트뱅킹이나 모바일웹뱅킹을 통해 가능하다.정일선 광주은행장은 "'통합광주전남 특별시 사랑통장'은 지역 정책에 대한 공감이 금융을 통해 일상 속 참여로 이어질 수 있도록 기획된 상품"이라며 "앞으로도 광주은행은 지역과 지역민을 잇는 가교 구실을 확대하며 지역 발전에 지속해서 힘을 보태겠다"고 말했다.