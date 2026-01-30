"주민 일상의 작은 불편부터 해결"... 동작구청장, 15개 동 순회 현장 소통

큰사진보기 ▲2026 신대방2동 업무 보고회 ⓒ 박정길 관련사진보기

2026년 병오년 새해를 맞아 동작구가 12일부터 30일까지 15개 동을 순회하며 '동 업무보고회'를 개최했다. 이번 보고회는 구청장이 직접 각 동을 방문해 구정 방향을 설명하고 주민들의 의견을 듣는 자리다.지난 29일 오후 2시 신대방2동에서 열린 보고회는 신바람 장구공연, 합동 세배, 유공 주민 표창 등 다채로운 프로그램과 함께 편안한 분위기 속에서 진행됐다.박일하 동작구청장은 이날 행사에서 "행정은 거창한 구호보다 주민이 일상에서 겪는 작은 불편을 하나씩 해결하는 데서 출발해야 한다"고 강조했다. 그는 보행 환경 개선, 침수 예방, 교통·복지 인프라 확충 등 최근 몇 년간 추진한 정책을 소개하며 "아이들과 어르신이 매일 오가는 길부터 안전해야 한다는 기준으로 사업을 추진했다"고 밝혔다.실제 신대방2동 일대에서는 가로수 정비, 불법 적치물 정비, 빗물받이 준설, 어린이집·학교 주변 보행로 개선, 회전교차로 정비 등 주민 체감형 사업이 단계적으로 진행됐다. 교통 분야에서는 서울시 소관 노선인 8561번 시내버스 신설이 대표 사례로 꼽혔다.복지 정책으로는 공공 실버타운 조성, 효도 콜센터 운영, 대상포진 예방접종 무료 지원, 경로당 쌀·김치 무상 공급, 효도카드 도입 등이 소개됐다. 주거 정책에서는 청년과 주거 취약계층 부담 완화를 위한 주거 공급 확대와 노량진 1인 가구 청년 냉·난방비 지원이 진행 중이다.보고회에서는 일자리와 안전 문제도 논의됐다. 박 구청장은 "청년, 중장년, 어르신 모두가 함께 이용할 수 있는 취업 지원 구조를 만들었다"며 취업확정형 일자리 모델을 소개했다. 또 침수·폭설 등 기후 재난에 대비해 반지하 주택 차수판 설치, 열선 확대, 국민안전보험 보장 강화 등 안전 대책도 안내했다.박일하 구청장은 2월 14일 동작구청 4층 대강당에서 발렌타인데이를 맞아 '달콤한 동작 패밀리, 두바이 쫀득쿠기' 오픈 클래스를 개최한다고 안내하며, 동작구 통합예약시스템을 통해 신청해 달라고 주민들에게 당부했다.주민 반응도 긍정적이었다. 유범열 신대방2동 직능단체 회장은 "구청장이 직접 현장을 찾아 주민 이야기를 듣는 과정 자체가 의미 있다"고 평가했다. 68년간 신대방2동에 거주한 그는 "동작구가 2025년 시민 행복지수 1위를 기록한 것은 주민 생활과 맞닿은 행정 덕분"이라고 덧붙였다.보고회에 참석한 주민 강영은씨는 "업무보고회가 주민 화합과 현장 행정을 이어주는 자리였다"며 "앞으로 진행되는 정책이 연속성을 갖고 실현되길 바라며, 개발과 도시정비 정책이 주민에게 실질적 혜택으로 이어지길 기대한다"고 말했다.이미경 신대방2동 동장은 "동 업무보고회는 매년 진행되는 정례 소통 창구로, 이번 보고회에서 접수된 의견은 향후 구정 운영과 지역별 사업에 반영될 계획"이라고 밝혔다.