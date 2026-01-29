중입자-양성자, 입자치료 기술 경쟁의 현재와 미래

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 후생신보에도 실립니다.

의료계는 중입자와 양성자를 단순한 기술 우열이 아닌, 질환 특성과 치료 목적에 따라 선택·조합해야 할 상호 보완적 기술로 인식하고 있다.중입자와 양성자 치료는 모두 방사선이 일정 깊이에 도달했을 때 에너지를 집중적으로 방출하는 '브래그 피크(Bragg peak)' 특성을 활용한다. 이로 인해 방사선이 종양을 지나면서 주변 정상 조직에 불필요한 손상을 주는 기존 X선 방사선 치료와 달리 부작용을 크게 줄일 수 있다.이 같은 특성 덕분에 입자 치료는 소아암, 뇌종양, 두경부암, 척수 인접 종양 등 방사선 민감 부위 암 치료에서 강점을 보여 왔다.양성자 치료는 수소 원자핵을 가속해 사용하는 반면, 중입자 치료는 탄소 이온 등 상대적으로 무거운 입자를 사용한다. 이 차이는 치료 효과의 핵심 변수로 작용한다.양성자는 비교적 가벼운 입자로, 종양에 정밀하게 에너지를 전달하면서도 생물학적 손상은 기존 방사선보다 다소 높은 수준에 머문다. 반면 중입자는 질량이 커 DNA 이중나선을 직접 절단하는 능력이 뛰어나며, 암세포 회복을 어렵게 하는 높은 생물학적 효과(RBE)를 가진다.의료계에서는 양성자가 '정밀한 칼'이라면, 중입자는 '강력한 망치'에 가깝다는 비유로 두 기술의 차이를 설명한다.임상적으로 가장 큰 차이는 방사선 저항성 암에서 나타난다. 췌장암, 육종, 재발암, 고등급 뇌종양 등은 기존 방사선이나 양성자 치료에도 반응이 제한적인 경우가 많다.이들 암종에서는 중입자 치료가 높은 국소 제어율과 치료 성공률을 보인다는 해외 연구 결과가 축적돼 있다. 일본과 독일 등 중입자 치료 선도국에서는 수술이 어려운 고난도 암에 중입자 치료를 적극 활용하고 있다.반면 양성자 치료는 소아암, 전립선암, 두경부암 등 비교적 방사선 감수성이 있는 암에서 부작용 감소와 삶의 질 개선 측면에서 강점을 보인다.양성자 치료는 이미 다수의 임상 경험과 적응증이 축적돼 비교적 폭넓은 환자군에 적용 가능하다는 장점이 있다. 치료 계획과 운영 체계도 상대적으로 안정화돼 있어 병원 접근성이 높다.반면 중입자 치료는 고가 장비와 복잡한 운영 시스템으로 인해 치료 대상 환자 선별이 필수적이다. 의료계에서는 "중입자는 모든 암에 적용하는 만능 기술이 아니라, 반드시 필요한 환자에게 쓰는 고정밀 무기"라는 평가가 나온다.두 기술 모두 높은 비용이 가장 큰 장벽이다. 특히 중입자 치료는 양성자 대비 장비 구축비와 유지비가 훨씬 높아 병원 재정 부담이 크다. 국내에서는 건강보험 적용 범위가 제한적이어서 환자 본인 부담이 상당한 수준이다.의료계는 "입자 치료를 단순 고가 치료로 볼 것이 아니라, 재발·부작용 감소를 통한 장기적 의료비 절감 효과까지 고려해야 한다"며 단계적 급여화 필요성을 제기하고 있다.병원은 중입자와 양성자를 대체 관계가 아닌 상호 보완적 기술로 보고 있다. 양성자로 치료 가능한 환자는 양성자로, 방사선 저항성·고난도 암은 중입자로 치료하는 '입자치료 포트폴리오' 전략이 현실적 대안으로 제시된다.한 대학병원 관계자는 "중입자와 양성자를 모두 이해하고 적절히 활용할 수 있는 병원이 미래 암 치료 경쟁력을 갖게 될 것"이라며 "기술 도입 못지않게 환자 선별 기준과 임상 데이터 축적이 중요하다"고 말했다.전문가들은 향후 입자치료 시장이 무분별한 확산보다는 선택과 집중 전략으로 재편될 것으로 전망하고 있다. 양성자는 보편적 정밀치료 수단으로, 중입자는 난치암 최후의 전략 무기로 자리매김할 가능성이 크다는 분석이다.중입자와 양성자의 기술 경쟁은 결국 '어느 것이 더 우수한가'가 아니라, '어떤 환자에게 어떤 치료가 최선인가'를 묻는 정밀 의료의 방향성을 상징하고 있다.