복지부 "탈모약 급여화 검토 중, 대통령 지시 취지 최대한 살릴 것"

보건복지부가 탈모 치료제 건강보험 급여화와 관련해 대통령 지시 취지를 반영한 정책 검토를 진행 중이라고 밝혔다. 다만 단순한 정책적 판단을 넘어 의학적 타당성과 건강보험 재정에 미치는 영향을 종합적으로 고려해야 한다는 입장을 재확인했다.유정민 보건복지부 보험급여과장은 지난 28일 복지부 전문기자협의회와 통화에서 탈모약 급여화 추진 여부에 대해 "현재 검토 중에 있다"며 "지난 업무보고 당시 대통령 지시 취지를 최대한 살리는 방향으로 방안을 검토하고 있다"고 말했다. 이어 그는 "다만 당시 장관도 답변했듯, 탈모 치료제 급여화 여부는 의학적 관점에서 충분히 검토해야 할 요소가 있다"고 덧붙였다.최근 탈모가 청년층을 중심으로 삶의 질에 큰 영향을 미치는 질환으로 인식되면서, 탈모 치료제 급여화 요구가 높아지고 있다. 특히 대통령이 관련 언급을 하면서 정책 추진 가능성에 대한 기대감도 확산된 상황이다. 다만 탈모가 생명과 직결되는 질환이 아니라는 점, 치료제의 장기 복용 특성, 급여화 시 건강보험 재정에 미치는 영향 등이 주요 쟁점으로 거론된다.일각에서는 청년층을 대상으로 건강바우처 방식으로 탈모약 급여화를 추진할 수 있다는 관측도 나왔지만, 복지부는 해당 방안에 대해 선을 그었다. 유 과장은 "건강바우처는 건강보험종합계획에 포함된 개념으로 의료 이용이 상대적으로 적은 사람들에게 일정한 혜택을 제공하자는 관점에서 나온 것"이라며 "탈모약 급여화 논의와 건강바우처는 정책의 결이 맞지 않는다고 보고 있다"고 설명했다.급여화 논의 일정과 관련해 구체적 시한이나 로드맵은 아직 정해지지 않았다. 유 과장은 "언제까지 결론을 내야 한다는 계획은 없다"면서도 "현 정부 기조가 '필요하다고 판단되면 신속히 진행할 수 있도록 한다'는 방향인 만큼, 다양한 가능성을 열어두고 검토를 진행하고 있다"고 말했다.유 과장은 "건강보험 정책의 큰 틀에서는 필수의료와 중증질환자 보장성 강화가 우선 과제"라며 "동시에 경증질환에 대한 의료비 부담을 합리화하는 방안도 고민해야 한다"고 밝혔다. 탈모 치료제 급여화 논의 역시 이러한 정책 흐름 속에서 검토되고 있다는 의미다.청년 지원 정책과의 연계 가능성도 언급했다. 유 과장은 "청년층에 대한 지원이 필요하다는 사회적 공감대가 어느 정도 형성돼 있는지가 중요한 요소"라며 "그러한 공감대가 형성된다면, 구체적인 정책안을 마련하는 것이 정부의 역할"이라고 말했다. 이어 "탈모약 급여화는 쉽지 않은 난제이지만, 사회적 요구와 정책적 타당성을 종합적으로 고려해 바람직한 방향으로 갈 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.한편, 비상진료체계 지원금 관리·감독과 관련해서는 복지부 차원의 별도 모니터링 계획은 현재 없다고 밝혔다. 유 과장은 "코로나19 당시에는 재택치료 모니터링, 병상 운영 등 점검이 필요했지만, 비상진료체계 지원금은 현재 별도 모니터링 계획이 없다"고 말했다.다만 그는 "현재 감사원에서 의대 정원 정책 결정뿐 아니라 비상진료체계 운영 전반에 대해 감사를 진행 중인 것으로 알고 있다"며 "감사 결과를 지켜볼 필요가 있다"고 덧붙였다.복지부의 이번 입장은 탈모약 급여화와 비상진료체계 지원을 둘러싼 논란에 대해 신중한 접근 기조를 유지하겠다는 뜻으로 해석된다. 향후 사회적 공감대 형성과 재정·의학적 검토 결과에 따라 정책 논의가 본격화될 수 있을지 주목된다.