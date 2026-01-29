이 대통령, '설탕세=나쁜 세금' 국힘 비판에 "쉐도우복싱 중?"

이재명 대통령이 29일 "'설탕세 시행 비난'은 여론조작 가짜뉴스"라고 비판했다.
자신은 전날(28일) 설탕이나 감미료 등 당류 첨가 식품에 부담금을 부과하고 그 재원으로 지역·공공의료에 재투자하는 방안에 대한 의견을 물었는데, 마치 정부가 소위 '설탕세'를 신설하는 걸 기정사실화 하고 정치공세를 펴고 있단 취지다(관련기사 이 대통령 "설탕 부담금으로 지역·공공의료 강화, 어떤가요?" https://omn.kr/2guo7
).
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 김재원 국민의힘 최고위원의 관련 발언을 담은 뉴스 영상을 공유하면서 이런 입장을 밝혔다.
해당 영상에 따르면, 김 최고위원은 이날 열린 당 최고위원회의에서 "중국이나 일본, 한국의 경우에는 설탕의 소비보다는 오히려 소금의 섭취가 늘 문제가 된다"면서 설탕세 논의를 즉각 거두라는 취지로 주장했다. "(설탕세는) 시장을 극도로 왜곡하고 특정 제품에 대한 세금을 부과함으로써 주로 저소득층에게 부담을 주는 아주 나쁜 세금으로 악용될 가능성이 크다"고도 주장했다.
이에 이 대통령은 "쉐도우복싱 또는 허수아비 타법"이라고 평했다. 실제 존재하거나 추진되지도 않은 정책을 무대 위에 올려서 정치공세의 소재로 쓰고 있단 얘기다.
특히 "일반재정에 사용되는 세금과 특정용도를 위해 그 필요를 유발한 원인에 부과하는 부담금은 다르고, 시행방침과 의견조회는 전혀 다르다"며 "'설탕세 시행 비난'은 여론조작 가짜뉴스"라고 지적했다.
청와대 "불필요한 오해와 왜곡 조장 보도 정정 요청"
이 대통령은 전날 저녁 엑스에 관련 내용을 다룬 기사들을 공유하면서도 설탕 부담금 관련 의견 조회를 추진 예정인 정책 방침인 것처럼 써서는 안 된다고 지적했었다. 특히 "'...란 보도가 있는데 국민 여러분의 의견은 어떠신가요'라고 물었는데 '설탕세 도입'이라고 왜곡"했다며 "지방선거 타격주기 위해 증세프레임 만드는 걸까요? 정확한 내용으로 수정하시기 바란다"고 했다.
청와대 홍보소통수석실도 이날 따로 언론 공지를 통해 "일부 언론이 '설탕세'로 인용 표기하며 정부가 새로운 과세 제도를 '도입'해 증세할 것으로 보도하는 것은 사실과 다르다"면서 "(대통령은) 당류 과사용에 대한 우려와 국민 건강 훼손에 대한 공론화 차원에서 설탕 부과금을 사회적 공공 담론으로 제안한 것"이라고 설명했다.
아울러 "이 차이를 국민에게 더 잘 알려야 함에도 '증세' 또는 '과세 추진'으로 표현하는 것은 사실관계의 왜곡"이라며 "이에 불필요한 오해와 왜곡을 조장하는 일부 보도에 대해 정정을 요청하는 바"라고 밝혔다.
한편, 김용범 청와대 정책실장은 지난 28일 청와대 춘추관에서 한 정책 현안 브리핑에서 '설탕세' 관련 질문을 받고 "대통령께서 한번 논의해보자고 올리신 것"이라며 "(관련해) 국회 논의가 있으니깐 한번 보겠다. (청와대 내에서도) 사회수석실과 경제수석실의 검토 및 의견이 좀 다르다"고 설명한 바 있다.