육사 이전·3군 사관학교 통합 교육 구상에 우려 목소리 확산

AD

최근 정부와 군 일각에서 거론되는 육군사관학교 이전 및 육·해·공군 사관학교 통합 교육 구상에 대한 우려가 확산되고 있다. 안보 환경이 갈수록 복잡해지는 상황에서, 단순히 군 간 효율성만을 앞세운 구조 개편이 오히려 대한민국 국방의 근간을 흔들 수 있다는 지적이다.육군사관학교는 단순한 교육기관을 넘어 육군의 역사와 정체성을 상징하는 공간이다. 현재 위치는 군사적·역사적 맥락 속에서 형성돼 왔으며, 이를 이전하는 문제는 단순한 부지 이동이 아니라 육군의 전통과 가치 체계를 재편하는 중대한 사안으로 받아들여지고 있다.특히 이전 필요성과 효과에 대한 충분한 공론화와 검증 없이 추진될 경우, 장기적인 부작용을 초래할 수 있다는 비판이 제기된다. 다만 육사 이전은 아직 공식 결정이 아닌 논의·검토 단계라는 점도 함께 명시해야 한다.3군사관학교 통합 교육 구상도 논란의 중심에 있다. 표면적으로는 교육 효율성과 예산 절감을 내세우고 있지만, 군별 특수성과 전문성을 충분히 고려하지 않은 접근이라는 평가가 적지 않다.육·해·공군은 작전 환경과 전투 양상이 근본적으로 다르며, 장교 양성 과정 역시 각 군의 특성을 중심으로 설계돼야 한다는 주장이다.군 관계자 출신 전문가들은 "초급 장교 시절부터 각 군의 고유한 작전 개념과 문화를 집중적으로 교육받아야 전시 지휘 능력과 군 정체성이 확립된다"며, "통합 교육은 피상적인 이해에 그칠 위험이 있다"고 지적한다.특히 해군과 공군은 전문 기술과 장비 운용 능력이 핵심인 만큼, 통합 교육이 실효성을 갖기 어렵다는 의견도 나온다. 또한 통합 교육은 단기적으로 행정 효율을 높일 수 있을지 모르지만, 장기적으로는 지휘 체계 혼선과 군 간 경쟁력 약화를 초래할 수 있다는 우려가 존재한다.군 전문가들은 단순한 조직 통합 논리가 아닌, 전쟁 수행 능력 극대화라는 본질적 목표를 중심에 두어야 한다고 강조한다. 육사 이전과 사관학교 통합 교육 문제 모두 국가 안보와 직결된 사안인 만큼, 충분한 연구와 사회적 합의 없이 속도전으로 추진해서는 안 된다는 지적이다.군 개혁은 필요하지만 그 방향과 방식은 신중해야 하며, 전통과 전문성을 훼손하지 않는 선에서 진행되어야 한다. 안보 불확실성이 증대되는 상황에서, 군의 뿌리를 흔들 수 있는 정책 결정에 대해 보다 책임 있는 논의와 검토가 요구된다.