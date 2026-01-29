트럼프 이어 베선트도 "국회 승인 없이는 한국과 무역 합의 없어"

큰사진보기 ▲중소기업청장 켈리 로플러(오른쪽)와 재무부 장관 스콧 베센트가 2026년 1월 27일 화요일 아이오와주 어번데일의 한 레스토랑을 방문한 도널드 트럼프 대통령의 연설을 경청하고 있다. ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 도널드 트럼프 미국 대통령의 한국산 제품 관세 인상 발표를 두고 "한국 국회가 무역 합의를 통과시키지 않았으므로 국회가 승인(ratify)할 때까지 한국과의 무역 합의는 성립되지 않은 것이다"라고 밝혔다.28일(이하 현지 시각) 베선트 장관은 CNBC 인터뷰에서 '트럼프 대통령이 한국이 무역 합의를 승인하지 않았다는 이유로 관세를 인상했다. 이번 발표가 합의를 마친 다른 국가들에 어떤 신호를 보내는 것인가'라는 질문에 "그냥 합의에 서명하라는 것"이라며 이같이 답했다.이에 진행자가 '그러면 한국은 승인하기까지 25%의 관세를 적용받는 것인가'라는 질문하자 베선트 장관은 "트럼프 대통령의 발표가 상황을 진전시키는 데 도움이 될 것이라 여긴다"라며 확답은 피했다.베선트 장관이 계속 언급한 승인은 국회 재정경제기획위원회에 계류 중인 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안', 일명 대미투자특별법의 본회의 통과를 의미하는 것으로 보인다. 현재 재정경제기획위에는 더불어민주당이 발의한 법안이 4건, 국민의힘이 발의한 법안이 1건으로 총 5건의 대미투자특별법이 계류 상태다.27일 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표 또한 폭스비즈니스 뉴스 인터뷰에서 "동맹인 한국에 특별한 반감을 갖고 있는 것은 아니다"라면서도 "한국은 대미 투자와 관련한 법안들을 통과시키지 못했고, 오히려 디지털 서비스에 대한 새로운 법률을 도입했을 뿐, 농업과 산업 분야에서도 해야 할 일들을 하지 않았다"며 한국이 대미투자특별법을 비롯해 무역 합의를 뒷받침할 절차에 나서지 않고 있다고 비판했다.그리어 대표는 "한국이 자신들의 약속을 신속히 이행하지 못하는 상황에서 우리가 계속 약속을 지키기는 어렵다"면서 "이번 주에 한국 무역 담당자들이 워싱턴 D.C.를 방문하면 그들로부터 직접 얘기를 들을 것"이라고 덧붙였다.이처럼 베선트 장관과 그리어 대표가 트럼프 대통령에 이어 직접 한국 국회를 문제 삼은 이유는 대미투자특별법 통과로 실질적인 대미 투자가 최대한 빨리 이행되도록 직접적인 압박에 나선 것으로 풀이된다.또한 한국과 비슷한 시기 대미투자를 약속한 일본이 국회의 비준이나 승인 절차 없이 오는 3월 미일 정상회담에서 대미 투자 1호 프로젝트를 밝힐 것으로 예측되는 가운데 미국 입장에서는 한국이 상대적으로 대미 투자가 더디다는 판단이 있다는 분석도 잇따른다.이렇듯 트럼프 대통령을 위시한 미 정부 인사들이 노골적으로 불만을 표출하는 가운데 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 사업 수주를 위해 캐나다를 방문 중인 김정관 산업부장관은 한국 시각으로 29일 오전 9시 25분에 워싱턴 D.C.로 향하는 비행기에 탑승했다.김 장관은 하워드 러트닉 미국 상무장관과의 면담을 추진하고 무역 합의 진척을 위한 협의를 할 계획이다. 김 장관은 방미에 앞서 배포한 보도자료에서 "국내 산업계 및 관계 부처와 긴밀히 공조해 미국 측과 통상 현안 개선 방안을 협의하겠다"며 "양국 간 상호 호혜적인 협력을 이어가겠다"라고 말했다.여한구 산업통상부 통상교섭본부장 또한 27일 "조만간 미국을 방문해 그리어 대표와 협의하면서 양국 정부 간 합리적인 솔루션을 찾기 위해 대응할 계획"이라고 한 바 있다.산업부는 27일 보도자료에서 김 장관과 여 본부장의 방미 소식을 알리면서 "산업부는 관계부처와 긴밀히 공조하여 우리 정부의 관세합의 이행 의지를 미측에 전달하고 적극 대응해 나갈 계획"이라고 밝혔다.