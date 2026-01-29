인천시, '인천청년정책네트워크' 청년위원 공개 모집

AD

인천시는 청년이 정책의 수혜자를 넘어 직접 정책을 기획하고 실험하는 주체로 참여할 수 있도록 '2026년 인천청년정책네트워크' 청년위원을 1월 29일부터 2월 20일까지 공개 모집한다.

인천시(시장 유정복)는 청년이 정책의 수혜자를 넘어 직접 정책을 기획하고 실험하는 주체로 참여할 수 있도록 '2026년 인천청년정책네트워크' 청년위원을 1월 29일부터 2월 20일까지 공개 모집한다.인천청년정책네트워크는 청년의 삶과 밀접한 정책을 청년 스스로 발굴·논의·제안하고, 그 결과를 시정에 반영하는 청년 참여 기반의 공식 정책 참여기구이다.2026년에는 정책 제안에 그치는 것을 넘어, 청년이 직접 정책을 설계·실험·검증하는 '청년정책실험실'을 새롭게 도입해 청년 참여의 실효성을 한층 강화할 계획이다.청년위원은 △정책분과 활동 △청년정책 해커톤 △인천시 대표 정책 모니터링 및 캠페인 △청년정책실험실 참여 등 다양한 활동을 통해 청년사업을 직접 발굴·입안하고 정책화하는 역할을 수행한다. 활동 분야는 △취업·창업 △주거·복지 △문화·예술 △참여·권리 △기후·환경 등 5개 분야다. 총 100명 이내로 구성된다. 각 분야별 청년위원은 20명 이내, 임기는 1년(연임 가능)이다.청년위원 공개모집 대상은 18세~39세의 청년으로 △인천에 주민등록이 있는 청년 △인천 소재 대학이나 직장에 다니는 청년 △인천 소재 청년 단체에서 활동하는 청년 등이다.청년위원 신청은 인천시 청년포털 '인천유스톡톡'(https://youth.incheon.go.kr)에서 가능하며, 공고문을 통해 자세한 사항을 확인할 수 있다.김세헌 인천시 청년정책담당관은 "인천청년정책네트워크를 통해 청년들이 정책을 직접 실험하고 참여하며 정책을 함께 만들어 가는 주체로 역할을 할 것으로 기대한다"면서 "청년의 아이디어가 정책으로 구현될 수 있도록 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.