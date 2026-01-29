사회부산경남한줄뉴스 26.01.29 10:29ㅣ최종 업데이트 26.01.29 10:29 NC다이노스-경남 발달장애인, 희망 메시지 전달 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 경남장애인부모연대는 29일 NC다이노스와 경남 발달장애인이 함께하는 '희망 메시지 전달' 행사를 열었다. NC 선수들이 안타, 홈런, 탈삼진 등 경기 기록을 쌓을 때마다 인형을 적립하여 경남장애인부모연대를 통해 발달장애인들에게 희망의 메시지를 전해주는 캠페인이다. #인형 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사네일테크 정길영 대표, 김해시미래인재장학재단에 500만원 기탁 갤러리 오마이포토 고 이해찬 전 총리 추모 행렬... 1/22 이전 다음 이전 다음 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.