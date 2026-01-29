NC다이노스-경남 발달장애인, 희망 메시지 전달

경남장애인부모연대는 29일 NC다이노스와 경남 발달장애인이 함께하는 '희망 메시지 전달' 행사를 열었다.



NC 선수들이 안타, 홈런, 탈삼진 등 경기 기록을 쌓을 때마다 인형을 적립하여 경남장애인부모연대를 통해 발달장애인들에게 희망의 메시지를 전해주는 캠페인이다.