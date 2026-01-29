메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

26.01.29 10:29최종 업데이트 26.01.29 10:29

NC다이노스-경남 발달장애인, 희망 메시지 전달

원고료로 응원하기
경남장애인부모연대는 29일 NC다이노스와 경남 발달장애인이 함께하는 '희망 메시지 전달' 행사를 열었다.

NC 선수들이 안타, 홈런, 탈삼진 등 경기 기록을 쌓을 때마다 인형을 적립하여 경남장애인부모연대를 통해 발달장애인들에게 희망의 메시지를 전해주는 캠페인이다.

#인형

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사네일테크 정길영 대표, 김해시미래인재장학재단에 500만원 기탁


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기