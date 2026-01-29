사회부산경남한줄뉴스 26.01.29 10:30ㅣ최종 업데이트 26.01.29 10:30 네일테크 정길영 대표, 김해시미래인재장학재단에 500만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲네일테크 정길영 대표, 김해시미래인재장학재단에 500만원 기탁 ⓒ 김해시청 관련사진보기 29일 (주)네일테크(대표 정길영)는 김해시미래인재장학재단에 장학기금 500만원을 기탁했다. 정 대표는 "아들을 기리는 마음으로 시작한 실천들이 이제는 우리 지역 청소년들의 꿈을 응원하는 소명으로 이어졌다"며 "학생들이 어려운 환경 속에서도 용기를 잃지 않고 학업에 전념할 수 있는 발판이 되길 바란다"고 말했다. #김해시 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사거창문화재단, 국립아시아문화전당재단과 협약 체결 갤러리 오마이포토 고 이해찬 전 총리 추모 행렬... 1/22 이전 다음 이전 다음 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 인사청문회 대기하는 이혜훈 후보자 국민의힘, 청와대 앞 규탄대회... "통일교·공천뇌물 특검 수용하라" '1억 원 공천헌금' 의혹 강선우 경찰 출석 "원칙 지키며 살아왔다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.