네일테크 정길영 대표, 김해시미래인재장학재단에 500만원 기탁

29일 (주)네일테크(대표 정길영)는 김해시미래인재장학재단에 장학기금 500만원을 기탁했다.정 대표는 "아들을 기리는 마음으로 시작한 실천들이 이제는 우리 지역 청소년들의 꿈을 응원하는 소명으로 이어졌다"며 "학생들이 어려운 환경 속에서도 용기를 잃지 않고 학업에 전념할 수 있는 발판이 되길 바란다"고 말했다.