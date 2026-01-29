메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

26.01.29 10:30최종 업데이트 26.01.29 10:30

네일테크 정길영 대표, 김해시미래인재장학재단에 500만원 기탁

원고료로 응원하기
네일테크 정길영 대표, 김해시미래인재장학재단에 500만원 기탁
네일테크 정길영 대표, 김해시미래인재장학재단에 500만원 기탁 ⓒ 김해시청

29일 (주)네일테크(대표 정길영)는 김해시미래인재장학재단에 장학기금 500만원을 기탁했다.

정 대표는 "아들을 기리는 마음으로 시작한 실천들이 이제는 우리 지역 청소년들의 꿈을 응원하는 소명으로 이어졌다"며 "학생들이 어려운 환경 속에서도 용기를 잃지 않고 학업에 전념할 수 있는 발판이 되길 바란다"고 말했다.

#김해시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사거창문화재단, 국립아시아문화전당재단과 협약 체결


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기