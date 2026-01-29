메뉴 건너뛰기

26.01.29 10:30최종 업데이트 26.01.29 10:30

거창군, 산불 '경계'단계 발령

거창군은 지난 27일 기상여건 등을 고려한 바 산불발생 개연성이 점차 높아질 것으로 판단되어 산불재난 국가위기경보가 경계단계로 발령됐다고 밝혔다.

거창군은 "건조한 날씨와 강한 바람으로 인해 소각행위로 인한 산불 발생 위험이 매우 높으며, 화목보일러 관리 철저, 주택 주변 불법 폐기물이나 건조된 나무 등을 정리하여 주변에 인화성 물질이 없도록 관리해야 산불을 예방할 수 있다"라고 밝혔다.


#산불

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

