박홍근 의원 "지역 주민들 이해찬 전 총리 빈소 찾아, 너무 고마워"

지난 27일 오전에 이어 28일 오후 5시 20분경 고 서울대 장례식장 이해찬 전 국무총리의 빈소를 찾은 박홍근 더불어민주당 의원(4선, 서울 중랑)이, 추모를 마치고 나온 지역구인 서울 중랑지역 주민들을 만나 고마움을 표시했다.
박홍근 의원은 "지금까지 4명의 대통령을 다 거쳤고, 늘 곁에 두고 싶어했고, 꼭 필요했던 분이 고 이해찬 전 총리"라며 "유시민 작가가 말했듯이 마지막까지 해외 출장 중 나라를 위해 일하시다가 돌아가셨다"고 말했다.
이어 "사모님께서는 윤석열 정권에서 돌아가셨으면 눈을 편히 감지 못했을 것이라고 했다"며 "이재명 정부가 들어서서 돌아가시는 게 다행이라고 말씀하셨다. 저도 공감을 한다"고 전했다.
그는 "이제 우리가 이 전 총리님의 뜻을 잘 받들어 중랑지역은 중랑지역대로, 대한민국은 대한민국 대로, 민주당은 민주당 대로 흔들리지 않게 더 단단하게 나가야 한다"며 "어제 오전 고인이 빈소를 도착했을 때 조문을 했다"며 "오늘은 중랑지역 주민들이 온다고 해 일정을 조정해 오게 됐다"고 말했다.
박 의원은 "오는 31일 발인 때도 와 고인이 마지막 가시는 길을 배웅하겠다"며 "모두 바쁜 와중에도 지역 주민들이 이렇게 와 조문을 해줘 너무 감사하다"고 전했다.
마지막으로 그는 "이 총리님을 오래 기억하면서 오히려 열심히 일하는 에너지로 삼았으면 한다"며 "조심히 집으로 돌아가셨으면 한다"고 말했다.
박홍근 의원은 최근 서울시장 출마를 선언하며, 분주히 뛰고 있는 상태이다.