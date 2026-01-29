박홍근 의원 "지역 주민들 이해찬 전 총리 빈소 찾아, 너무 고마워"

큰사진보기 ▲박홍근 의원박홍근 더불어민주당 의원이 28일 오후 서울대 장레식장 고 이해찬 전 국무총리 빈소를 찾은 지역 주민들에게 추모 발언을 통해 고마움을 표시했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

지난 27일 오전에 이어 28일 오후 5시 20분경 고 서울대 장례식장 이해찬 전 국무총리의 빈소를 찾은 박홍근 더불어민주당 의원(4선, 서울 중랑)이, 추모를 마치고 나온 지역구인 서울 중랑지역 주민들을 만나 고마움을 표시했다.박홍근 의원은 "지금까지 4명의 대통령을 다 거쳤고, 늘 곁에 두고 싶어했고, 꼭 필요했던 분이 고 이해찬 전 총리"라며 "유시민 작가가 말했듯이 마지막까지 해외 출장 중 나라를 위해 일하시다가 돌아가셨다"고 말했다.이어 "사모님께서는 윤석열 정권에서 돌아가셨으면 눈을 편히 감지 못했을 것이라고 했다"며 "이재명 정부가 들어서서 돌아가시는 게 다행이라고 말씀하셨다. 저도 공감을 한다"고 전했다.그는 "이제 우리가 이 전 총리님의 뜻을 잘 받들어 중랑지역은 중랑지역대로, 대한민국은 대한민국 대로, 민주당은 민주당 대로 흔들리지 않게 더 단단하게 나가야 한다"며 "어제 오전 고인이 빈소를 도착했을 때 조문을 했다"며 "오늘은 중랑지역 주민들이 온다고 해 일정을 조정해 오게 됐다"고 말했다.박 의원은 "오는 31일 발인 때도 와 고인이 마지막 가시는 길을 배웅하겠다"며 "모두 바쁜 와중에도 지역 주민들이 이렇게 와 조문을 해줘 너무 감사하다"고 전했다.마지막으로 그는 "이 총리님을 오래 기억하면서 오히려 열심히 일하는 에너지로 삼았으면 한다"며 "조심히 집으로 돌아가셨으면 한다"고 말했다.박홍근 의원은 최근 서울시장 출마를 선언하며, 분주히 뛰고 있는 상태이다.