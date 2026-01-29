결국 한동훈 제명... 친한계 우재준 "탄핵 찬성에 대한 보복" 반발

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 송언석 원내대표와 대화하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲우재준 국민의힘 청년최고위원이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽 두 번째가 장동혁 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 당 대표가 이끄는 국민의힘 지도부가 29일 한동훈 전 대표를 제명했다. 지난 13일 당 중앙윤리위원회(위원장 윤민우)가 당원게시판 논란과 관련, 한 전 대표에 대한 제명 징계를 결정한 지 16일 만이다.최보윤 당 수석대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 비공개로 진행된 최고위원회의를 마치고 취재진과 만나 "한 전 대표에 대한 당원 징계안이 윤리위 의결대로 최고위에서 의결됐다"라고 밝혔다.최고위원들은 이날 공개회의 석상에서부터 한 전 대표의 제명 안건을 두고 충돌하는 모습을 보였다. 그간 한 전 대표를 향해 날을 세워왔던 김민수 최고위원은 "오늘 아침 출근길에 기자들로부터 10여 통이 넘는 전화 받았다. '한동훈 (제명 안건) 의결이 어떻게 되느냐'(에 대한 것이었다). 모든 관심이 한동훈 한 명에게 맞춰져 있는 것 같다"라며 운을 뗐다.그러면서 취재진을 향해 "개인(한 전 대표)이 아닌 사건(당원게시판 논란)에 (초첨을) 맞춰야 하는 거 아니냐?"라고 따져 물었다. 이어 "똑같은 거(당원게시판 논란)를 저 김민수가 (한 전 대표처럼) 15개월을 끌 수 있었을까? 윤리위 없이도 제명됐을 것"이라며 "지금 옆에 있는 송언석 원내대표, 장동혁 당 대표가 당시 (한 전 대표와) 똑같은 행위를 했다면 15개월을 끌 수 있었을까?"라고 목소리를 높였다.김 최고위원은 "만약 오늘 이 결정이 잘못 난다면, 국민의힘은 이 행위에 대해서 죄를 묻지 않겠다는 것"이라며 "(잘못된 행위를) 누가 하느냐에 따라 처벌 경위, 방식이 달라진다면 정당이 맞겠나. 다시 한번 부탁드린다. 개인이 아닌 사건에 초첨을 맞춰달라"라고 당부했다.장 대표의 지명으로 임명된 조광한 최고위원도 "기업이 악성 부채 정리를 통해 다시 살아나듯, 많이 힘들고 많이 아프지만 우리 당의 미래를 위해 우리의 악성 부채를 정리해야 한다", "과감한 구조조정이 회생의 첫걸음"이라면서 한 전 대표 제명에 힘을 실었다.그러면서 "고통 없는 변화는 죽은 변화다. 그 아픔과 고통을 우리는 이겨내야 한다. 그것이 우리 당이 다시 국민의 사랑을 받는 강한 정당으로 거듭나는 유일한 길"이라고 주장했다.반면 친한계로 분류되는 우재준 최고위원은 곧장 반발했다. 특히 "오늘은 당내 갈등 문제에 대해서 말씀드리려 한다", "우리 당이 오늘 정말 또다시 잘못된 결정을 하지 않기를 간절히 바란다"라며 김종혁 전 최고위원과 한 전 대표 징계 문제를 차례로 소환했다.그는 "며칠 전, 김 전 최고위원에 대한 사실상 제명 결정이 있었다. 당내에서 온갖 막말을 일삼고 있는 수많은 당직자들, 그 사람들을 제외하고 김종혁만 제명한다는 것과 관련해서는 별도로 문제 제기는 않겠다"라면서도 "(그런데) 과연 갈등 해결을 위해서 최고위에서 어떤 노력을 했는가?"라고 물었다.이어 "김 전 최고위원을 불러서 한번 식사라도 하면서 어떤 점에 대해서 불만인지 이야기도 들어보고, 또 '우리 당을 위해서 함께 힘을 합치자'라고 부탁할 수 있는 그 정도의 포용력, 우리 최고위는 그 정도의 포용력도 없는가?"라고 질타했다. 그러면서 "오늘 우리 당은 중요한 결정을 또 한 번 앞두고 있다. 한 전 대표에 대한 제명"이라고 말했다.특히 그는 "한 전 대표를 징계하는 이유는 결국 탄핵 찬성에 대한 보복이라고 생각한다"라면서 "우리 당이 지금 계엄에 대해서 사과하고 있는데, 만약에 탄핵에 찬성한 사람(한동훈)을 쫓아내면 국민 시야에서는 우리 당이 어떻게 보이겠나? 이게 정말 지방선거에, 우리 당의 미래에 도움이 되나?"라고 경고했다.이후 비공개로 전환된 회의에선 한 전 대표 제명 안건에 대한 투표가 진행됐다. 중간에 회의장을 빠져나온 우 최고위원은 "오늘 결정에 대해서 매우 아쉽게 생각한다. 당이 잘못된 방향으로 가고 있다는 점을 보여준 결정이 될 수 있다. 당내 갈등의 정점을 찍는 장면"이라고 말했다.그는 "장 대표는 단식을 통해서 얻은 건 한 전 대표 제명밖에 없다"라고 평가하기도 했다. 그러면서 "너무나도 아쉽게 생각한다. 저는 제 자리에서 최선을 다하겠다"라며 말을 마쳤다. 곧이어 장 대표도 회의장을 빠져나왔다. 취재진은 그에게 '이번 결정에 대해 어떤 마음으로 임했나'라는 등의 질문을 던졌으나 돌아오는 대답은 없었다.회의를 마치고 취재진과 만난 최보윤 당 수석대변인은 "이번 표결에 6명의 최고위원과 당 대표, 원내대표, 정책위의장 등 총 9명이 참여했다"라면서 "표결의 내용이나 찬반에 대한 부분은 비공개"라고 설명했다.다만 복수의 표결 참석자들이 취재진에게 전한 이야기를 종합하면, 이번 안건은 찬성 7인(장동혁·송언석·신동욱·김민수·김재원·조광한·정점식), 기권 1인(양향자), 반대 1인(우재준)으로 의결된 것으로 보인다.최 수석대변인은 '한 전 대표 측에서 가처분 신청 가능성을 열어뒀다'라는 취재진의 말에는 "가처분이 신청되면 (당은) 신청 절차에 임해서 필요한 부분에 대한 소명이 있을 것으로 보인다"라고 답했다. 또 그는 '제명 시효'를 묻는 질문에 "의결로 바로 (적용된다)"라고 전했다. 한편 한 전 대표는 이날 오후 2시 국회 소통관에서 이번 결정과 관련, 기자회견을 진행한다.