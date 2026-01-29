"이게 재판인가"... 김건희 1심 판결에 시민사회 분노 폭발

큰사진보기 ▲통일교 금품수수 등 혐의로 구속기소된 김건희 여사가 28일 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고공판에서 실형을 선고받고 있다. 서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 이날 자본시장법 위반 및 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 재판에 넘겨진 김 여사에게 징역 1년 8개월과 추징금 1천281만5천원을 선고했다. 2026.1.28 [서울중앙지법 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 = 서울중앙지법 제공 관련사진보기

"저잣거리의 시시비비도 이렇게는 가리지 않는다."

AD

김건희 전 대통령 부인에 대한 1심 판결이 내려진 직후, 시민사회에서 쏟아진 평가는 혹독했다. 도이치모터스 주가조작, 명태균 여론조사 공천개입 의혹 등 핵심 범죄에 대해 줄줄이 무죄를 선고하고, 통일교 금품수수 혐의만 일부 인정해 징역 1년 8개월을 선고한 법원의 판단을 두고 "이것이 과연 재판이냐"는 분노가 터져 나왔다.서울중앙지법 형사합의27부는 28일 김건희씨에게 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의만 유죄로 인정해 징역 1년 8개월과 추징금 1281만 5천 원을 선고하고 법정구속했다. 헌정사상 처음으로 전직 대통령 부부가 동시에 구속됐다는 점에서 상징성은 있었지만, 특검이 구형한 징역 15년에 비하면 9분의 1 수준에 불과한 형량이었다. 무엇보다 시민사회가 문제 삼은 것은 판결의 '무게'가 아니라, 무엇을 외면했는가였다.전국시국회의는 이날 논평에서 "이번 판결은 범죄의 중대성과 국민의 법상식에 비해 턱없이 가볍다"며 "작정하고 봐주겠다는 의도가 너무도 분명한 판결"이라고 직격했다. 이들은 도이치모터스 주가조작 사건과 명태균 여론조사 무상 수수 사건에 대해 "증거의 부족이 아니라 유죄를 판단할 의지가 없었던 것 아니냐는 의심을 피할 수 없다"고 비판했다.도이치모터스 주가조작 사건을 두고도 비판은 거셌다. 참여연대 사법감시센터는 "김건희 계좌가 시세조종에 활용됐고, 주가조작 세력에게 이례적인 수수료를 지급한 정황, 녹음을 우려한 통화 정황까지 인정하고도 무죄를 선고했다"며 "공범 9명은 모두 유죄인데 김건희만 빠져나간 것은 법 앞의 평등을 조롱한 판결"이라고 지적했다. 이들은 재판부의 판단을 두고 "'술은 마셨지만 음주운전은 아니다'라는 궤변과 다르지 않다"고 꼬집었다.명태균 여론조사 공천개입 의혹에 대한 무죄 판단은 더욱 거센 반발을 불러왔다. 경실련은 성명에서 "대선 기간 중 58회, 2억 7천만 원 상당의 맞춤형 여론조사가 '개인 홍보'나 '단순 참고'라는 재판부 판단은 상식적으로 납득하기 어렵다"고 밝혔다. 특히 "정치 브로커와 권력자 사이의 거래에 계약서가 있어야만 범죄가 성립하느냐"며 "형식 논리에 매달린 무죄 판단은 향후 음성적 정치자금 범죄에 길을 터주는 위험한 판결"이라고 비판했다.시민사회는 이번 판결이 김건희 개인의 문제가 아니라, 권력과 사법의 구조적 문제를 드러냈다고 입을 모았다. 전국시국회의는 "김건희는 단순한 대통령 배우자가 아니라 공동정권의 한 축으로 실질적 권력을 행사해 왔다"며 "정치검찰의 봐주기 수사와 반복된 면죄부가 오늘의 판결로 이어졌다"고 주장했다. 이어 "사법부와 검찰 내부에 여전히 내란 잔존 세력의 그림자가 남아 있는 것 아니냐는 의구심을 자아낸다"고까지 언급했다.민주사회를 위한 변호사모임 역시 "주가조작과 공천개입이라는 구조적 권력형 범죄의 몸통은 비껴가고, 뇌물 수수라는 꼬리만 자른 판결"이라며 "국정농단의 실체를 외면한 '반쪽짜리 판결'"이라고 규정했다. 이들은 "대통령 배우자라는 지위는 양형의 감경 사유가 아니라 가중 사유가 돼야 한다"며 항소심에서의 전면 재검토를 촉구했다.광화문광장에서 기자회견을 연 전국민중행동도 "이번 판결은 국정농단에 대한 사실상 면죄부"라며 "사법 정의가 권력 앞에서 무너졌다"고 규탄했다. 이들은 "주가조작을 인식했지만 공범은 아니라는 논리는 국민을 우롱하는 것"이라며 투쟁을 이어가겠다고 밝혔다.시민사회단체들은 한목소리로 항소심과 특검의 역할을 강조했다. "이번 판결은 끝이 아니라 시작"이라며, 주가조작과 공천개입 의혹의 실체를 항소심에서 반드시 가려야 한다는 것이다. 동시에 윤석열 정권 시절 검찰의 부실 수사와 선택적 기소가 오늘의 판결을 낳았다는 점에서, 검찰개혁 역시 피할 수 없는 과제로 지목됐다.