경기 광주시, 재활용선별장 위탁 비리 소송 승소... 6억 9천만 원 환수

경기 광주시는 재활용선별장 위탁운영 과정에서 발생한 손해와 관련해 제기한 손해배상 청구 소송에서 승소했다. 이번 판결로 광주시는 총 6억9,110만 원을 환수했으며, 해당 금액은 2025년 12월 16일 전액 회수 완료됐다.

경기 광주시는 재활용선별장 위탁운영 과정에서 발생한 손해와 관련해 제기한 손해배상 청구 소송에서 승소했다. 이번 판결로 광주시는 총 6억 9110만 원을 환수했으며, 해당 금액은 2025년 12월 16일 전액 회수 완료됐다.광주시에 따르면, 위탁업체가 재활용품을 시중 거래가보다 낮은 가격에 매각해 세외수입 손실을 초래한 사실이 확인돼 소송을 제기했고, 법원은 이를 일부 인정했다.판결에서는 재활용품 판매금액 손해에 대해 책임 범위를 20%로 제한했으며, 회수·선별지원금 중 기본지원금은 광주시 손해로 판단했다.이 과정에서 광주시의회 이주훈 의원은 행정사무감사와 상임위원회 활동을 통해 위탁업체 관리·감독 부실과 세외수입 누수 문제를 지속적으로 지적해 왔으며, 개선과 법적 대응을 요구해 왔다.광주시는 또 다른 위탁업체에 대해서도 동일한 사안으로 손해배상 소송을 진행 중이며, 오는 2월 3일 1심 판결 선고를 앞두고 있다. 판결 결과에 따라 추가 환수 절차가 진행될 예정이다.이주훈 의원은 "이번 소송은 단순한 금액의 문제가 아니라, 위탁이라는 이유로 반복돼 온 행정 관리의 사각지대를 바로잡은 사례"라며 "끝까지 책임을 묻고, 시민의 세금이 단 한 푼도 헛되이 쓰이지 않도록 하겠다"고 밝혔다.