[진주] 이동노동자 쉼터,확대 ... 이용 편의 높여

큰사진보기 ▲진주시 이동노동자 쉼터. ⓒ 진주시청 관련사진보기

경남 진주시는 이동노동자의 휴식권 보장과 근무 여건을 개선하기 위해 운영 중인 '이동노동자 쉼터'를 확대 운영한다고 밝혔다.진주시 상대동에서 운영하던 '이동노동자 쉼터'를 접근성이 좋은 초전동 물빛공원 맞은편으로 이전해 지난 20일부터 운영하고 있다.진주시는 "새로 이전한 초전동 쉼터는 상가와 아파트 밀집 지역에 위치해 이동 노동자들이 더욱 편리하게 이용할 수 있을 것"이라며 "이번 이전은 지난 2023년 3월부터 상대동에서 컨테이너 형태로 운영되던 쉼터의 가설건축물 존치 기간이 지난해 12월 말에 만료돼 이용자의 접근성을 개선하고, 쉼터 이용을 활성화하기 위해 추진됐다"라고 설명했다.이동노동자 쉼터는 대리운전 기사, 배달·택배 종사자 등 장시간 외부에서 이동하며 근무하는 노동자들에게 휴식 공간을 제공하는 시설로, 폭염과 한파 등 외부 환경에 취약한 이동 노동자들이 안전하게 쉴 수 있도록 지원하고 있다.이 쉼터는 연중 운영되며, 이용 시간은 오후 1시부터 다음날 오전 6시까지이다. 다만, 폭염과 한파 등 외부 여건에 따라 운영 시간은 탄력적으로 조정될 수 있다.진주시 관계자는 "사무실 없이 현장을 오가며 일하는 이동 노동자가 부담 없이 이용할 수 있는 휴식 공간을 지속적으로 확충해 나가고 있다"라며 "앞으로도 현장의 의견을 반영해 쉼터 운영의 내실화를 도모하겠다"라고 말했다.