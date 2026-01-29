정혜선 의원 "청양군 공직자 지역에서 살 수 있도록 지원"

큰사진보기 ▲27일 5분발언을 하고 있는 정혜선 의원. ⓒ 청양군의회 관련사진보기

충남 청양군 공직자들에게 주택 임차비를 지원해야 한다는 목소리가 나왔다.청양군의회 정혜선 의원(비례, 국민의힘)은 27일 열린 제317회 청양군의회 임시회 제1차 본회의 5분발언에서 군 공직자의 관외 거주와 관련 주택 임차비 지원 방안 도입을 제안했다."공직자의 거주 이전의 자유를 문제 삼는 것이 아니라 청양군에 거주하며 안정적으로 근무할 수 있는 환경을 조성하자는 취지"라고 밝힌 정 의원은 공직자 주거 문제를 개인의 선택이 아닌 정주환경과 지역경제를 함께 살리는 구조적 과제로 바라봐야 한다고 강조했다.자료에 따르면 현재 청양군청 공직자는 총 845명이며 이 중 40세 이하 미혼이 441명이다. 정 의원은 전체 52%에 달하는 미혼 공직자들이 임차 수요가 큰 계층이라 설명했다.그러나 군이 제공할 수 있는 관사는 17세대, 34호실에 불과해 실질적인 주거 대안이 되지 못하는 실정이다.정 의원은 민간 임차주택을 이용할 경우 상당한 수준의 임차비 부담과 생활 인프라 여건 등으로 인해 관외 거주를 선택하는 공직자가 늘고 있다고 지적했다.이에 대한 개선방안으로 정 의원은 ▲관내 거주 공직자 대상 임차비 일부 지원 방안 검토 ▲기존 주거비 지원 제도 집행 부진 원인 점검 및 활성화 방안 마련 ▲상위 법령·조례 해석을 통한 지원대상 확대 가능성 검토 및 제도 보완을 제시했다.정혜선 의원은 "청양군청은 지역 최대 조직이며 공직자는 군정 발전의 핵심 자원"이라며 "공직자들이 안정적인 생활 기반 위에서 행정에 집중할 때 그 성과는 군민과 지역 발전으로 돌아올 것"이라고 말했다.이어 "공직자만을 위한 특혜가 아닌 군민과의 형평성을 고려한 균형 잡힌 정책 검토가 필요하다"며 집행부의 적극적인 검토를 당부했다.