정혜선 의원 "청양군 공직자 지역에서 살 수 있도록 지원"

충남 청양군 공직자들에게 주택 임차비를 지원해야 한다는 목소리가 나왔다.
청양군의회 정혜선 의원(비례, 국민의힘)은 27일 열린 제317회 청양군의회 임시회 제1차 본회의 5분발언에서 군 공직자의 관외 거주와 관련 주택 임차비 지원 방안 도입을 제안했다.
"공직자의 거주 이전의 자유를 문제 삼는 것이 아니라 청양군에 거주하며 안정적으로 근무할 수 있는 환경을 조성하자는 취지"라고 밝힌 정 의원은 공직자 주거 문제를 개인의 선택이 아닌 정주환경과 지역경제를 함께 살리는 구조적 과제로 바라봐야 한다고 강조했다.
자료에 따르면 현재 청양군청 공직자는 총 845명이며 이 중 40세 이하 미혼이 441명이다. 정 의원은 전체 52%에 달하는 미혼 공직자들이 임차 수요가 큰 계층이라 설명했다.
그러나 군이 제공할 수 있는 관사는 17세대, 34호실에 불과해 실질적인 주거 대안이 되지 못하는 실정이다.
정 의원은 민간 임차주택을 이용할 경우 상당한 수준의 임차비 부담과 생활 인프라 여건 등으로 인해 관외 거주를 선택하는 공직자가 늘고 있다고 지적했다.
이에 대한 개선방안으로 정 의원은 ▲관내 거주 공직자 대상 임차비 일부 지원 방안 검토 ▲기존 주거비 지원 제도 집행 부진 원인 점검 및 활성화 방안 마련 ▲상위 법령·조례 해석을 통한 지원대상 확대 가능성 검토 및 제도 보완을 제시했다.
정혜선 의원은 "청양군청은 지역 최대 조직이며 공직자는 군정 발전의 핵심 자원"이라며 "공직자들이 안정적인 생활 기반 위에서 행정에 집중할 때 그 성과는 군민과 지역 발전으로 돌아올 것"이라고 말했다.
이어 "공직자만을 위한 특혜가 아닌 군민과의 형평성을 고려한 균형 잡힌 정책 검토가 필요하다"며 집행부의 적극적인 검토를 당부했다.
