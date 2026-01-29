양산 평화의 소녀상 지킴이 행동, 집시법 위반 '무죄' 확정

큰사진보기 ▲양산도서관 입구에 있는 평화의소녀상. ⓒ 이준구 관련사진보기

극우보수단체가 일본군 위안부 피해자를 기리는 '평화의 소녀상'에 테러를 가했을 때 이를 막기 위해 나섰던 행위는 "사회상규에 위배되지 아니하는 정당행위"로 집회및시위에관한법률(집시법) 위반이 아니라는 법원의 무죄 선고에 대해 검찰이 항소를 하지 않아 확정되었다.김복동평화공원양산시민추진위원회(상임대표 박미해)는 "확인 결과 검찰에서 항소장을 제출하지 않아 1심 그대로 무죄가 확정되었다"라고 29일 밝혔다.울산지방법원 임정윤 판사가 집시법 위반 혐의로 기소되었던 박미해 상임대표에 대해 지난 20일 무죄 선고를 했다. 앞서 검사는 박 대표에 대해 집시법 위반이라며 불구속 기소했는데, 1심 판결을 받아들여 항소하지 않아 무죄가 확정된 것이다.극우보수단체는 2024년 9월 4일 양산도서관 입구에 설치된 '양산평화의소녀상'을 찾아 엑스(X)자를 그려 '철거'가 적힌 검정색 마스크를 씌우고 "위안부 사기 이제 그만"이라고 적힌 어깨띠를 소녀상에 두르며 이를 촬영해 동영상으로 만들어 유튜브에 올렸다.이때 박미해 대표를 비롯한 김복동평화공원양산시민추진위원회 회원들은 소녀상 지킴이 활동을 벌였다. 이들은 "역사왜곡과 소녀상을 모욕·폄훼하는 형태를 알리고 소녀상을 지키고자 하는 시민의 목소리를 담아 평화행진"을 벌이기로 한 것이다.극우보수단체가 소녀상 철거 집회를 여는 동안 이들은 "양산 평화의 소녀상에 대한 모욕과 테러를 규탄한다"라는 펼침막과 함께, "역사를 유린하는 자 역사의 심판을 받아야 한다"거나 "거짓은 진실을 가릴 수 없다", "우리가 희망·평화"이라고 적힌 손팻말을 들고 서 있었다. 당시 양측 사이에 특별한 마찰이 일어나지 않았다.이에 경찰·검찰은 김복동평화공원양산시민추진위원회에 대해 "옥외집회나 시위를 주최하려는 자는 그 목적, 일시, 장소 등에 관한 사항을 기재한 집회신고서를 720시간 전부터 48시간 전에 관할 경찰서에 제출해야 하나 옥외집회신고를 하지 않았다"라며 집시법 위반으로 기소했다.그러나 법원은 다르게 판단했다. 김복동평화공원양산시민추진위원회가 법원에서 받은 판결문에 보면, 임정윤 판사는 왜 무죄인지에 대해 설명해 놓았다.임정윤 판사는 "형법(제20조)은 사회상규에 위배되지 아니하는 행위로서 위법성이 조각되는 사유로 규정하고 있다"라며 "행위의 동기나 목적의 정당성, 수단이나 방법의 상당성, 보호이익과 침해이익, 법익균형성, 긴급성, 그 행위 외에 다른 수단이나 방법이 없다는 보충성 등의 요건을 갖추어야 하고, 하나의 행위를 이루는 요소들로 종합적으로 평가되어야 한다"라고 설명했다.그러면서 임 판사는 "조사한 증거에 의하여 인정할 수 있는 여러 사정을 종합해 보면, 공소사실에 따른 피고인의 행위는 사회통념상 허용될 만한 상당성이 있는 정당행위로서 그 위법성이 조각된다"라고 판단했다.임 판사는 "김복동평화공원양산시민추진위원회가 추구하는 소녀상 건립의 목적과 의미를 퇴색시키는 내용의 '철거 챌린지' 행위를 주도해온 단체가 소녀상 앞에서 집회를 연다는 소식을 듣게 되자 이를 막아야 한다는 생각을 하였기 때문으로 보인다"라며 "경찰관의 안내에 따라 펼침막을 들고 있었고, 달리 구호를 제창하거나 마이크, 확성기 등 음향장치를 이용한 발언을 하지 않았다. (철거 요구 단체)가 소녀상에 접근하거나 행위를 하지 못하도록 막는 것이 주된 목적이었다고 추인할 수 있고, 일부 양측 간에 몇 차례 작은 비방을 주고 받은 적이 있기도 하였다. (철거 요구 단체)는 예정한 집회를 그대로 진행하였다"라고 밝혔다.그러면서 임 판사는 "가사 피고인과 참가자(김복동평화공원양산시민추진위원회)들이 펼침막을 펼치고 손팻말을 드는 행위를 함께 하였기에 집시법에서 정한 집회를 한 것이라 평가하더라도, 행위의 동기와 목적의 정당성, 수단이나 방법의 상당성을 인정할 수 있고, 공공의 안녕질서를 유지하도록 한 집시법의 목적을 함께 고려하더라도 피고인의 행위로 인해 '(철거 요구) 단체'가 갖는 집회에 관한 권리의 본질적 부분이 현저히 제한될 정도로 방해받은 것이라고 보기 어려우므로 법익균형성도 충분히 인정할 수 있다"라고 판단했다.또 재판부는 "이미 '(철거 요구) 단체'가 소녀상에 마스크를 씌우는 등 '철거 챌린지'를 진행하였던 이상 피고인이 당시 했던 행동에 대해 그 긴급성과 보충성도 인정할 수 있다"라며 "(철거 요구 단체) 참가자들이 돌아가면서 육성으로 소감을 말하고 규탄성명을 낭독한 행위를 하다 해산했을 뿐인 이상, 이런 행위는 집회의 자유를 헌법에서 보장하고 집회의 자유와 공공의 안녕질서 간 조화를 위해 집회를 사전에 신고하도록 하는 법질서 전체의 정신이나 그 배후의 지배적인 사회윤리 내지 사회통념에 비추어 용인될 수 있는 행위로 평가함이 타당하다"라고 밝혔다.박미해 상임대표에 대해 재판부는 "공소사실은 죄가 되지 않는 때에 해당하므로 형사소송법(제325조) (전단)에 의하여 무죄"라고 선고했다.김복동평화공원양산시민추진위원회는 시민성금을 모아 2024년 8월 양산도서관(김복동도서관) 앞에 평화의 소녀상을 세웠다. 고 김복동 할머니는 1926년 양산 출신으로 일본군 위안부 피해 사실을 알린 세계여성인권운동의 상징적 인물이다.