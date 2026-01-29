이해찬 전 총리 추모 분향소 충남 곳곳에 설치... '추모 물결'

큰사진보기 ▲지난 27일 충남 서천 봄의마을 광장에 설치된 고 이해찬 전 총리 추모 분향소. ⓒ 이재환 - <뉴스스토리> 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 28일 충남 홍성군에 설치된 고 이해찬 전 국무총리 추모 분향소. ⓒ 이재환 - 민성기 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 27일 충남 청양군에 설치된 고 이해찬 전 총리 추모 분향소. ⓒ 이재환 -김돈곤 군수 페이스북 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 27일 설치된 충남 청양군 고 이해찬 총리 추모 분향소. 지역 학생들이 이해찬 총리를 추모하고 있다. ⓒ 이재환 - 김명숙 제공 관련사진보기

고 이해찬 전 국무총리의 고향인 충남에서도 곳곳에 분향소가 설치되고 추모의 물결이 이어지고 있다. 추모 분위기는 기관·사회장으로 치러지고 있는 이 전 총리의 장례 일정이 모두 끝나는 오는 31까지 이어질 전망이다.장례 절차가 시작된 첫날인 지난 27일부터 충남 전역에는 이 전 총리를 추모하는 분향소가 잇따라 설치됐다. 이 전 총리는 충남 청양군 출신이다.더불어민주당 충남도당은 지난 27일 천안 당사에 추모 분향소를 설치했다. 같은 날 충남 서천군 봄의마을 광장에도 이 전 총리 추모하는 '서천군 분향소'가 설치됐다. 서천군 추모위원장은 양금봉(전 충남도의원) 민주평화통일자문회의 서천군협의회장이 맡았다.서천 분향소에는 '청양이 낳고 서천이 사랑한 민주주의 거목, 고 이해찬 전 총리님의 영면을 기원합니다'라는 문구가 담긴 현수막이 걸렸다.양금봉 추모위원장은 29일 기자와 한 통화에서 "분향소는 서천시민들이 십시일반으로 기금을 모아 설치했다"고 말했다. 그러면서 "민주주의의 횃불 고 이해찬 전 국무총리께서는 마지막까지 한반도의 평화와 번영의 미래를 위해 몸을 아끼지 않았다"며 "이제 우리가 그 뜻을 받아 민주주의를 지키는 길을 이어 나가겠다"고 말했다.같은 날 이해찬 총리가 태어난 청양군에도 분향소가 설치됐다. 청양군 분향소는 오는 31일 오후 8시까지 운영된다.김돈곤 청양군수는 사회관계망서비스에 "청양 출신이며 대한민국 민주헌정사에 큰 획을 그은 이해찬 총리님을 애도하고자 청양문화체육센터에 분향소를 마련했다"면서 "청양 군민은 물론 인근 지역의 많은 분들이 총리님의 가시는 길에 함께해 주셨으면 좋겠다"라고 호소했다.하루 뒤인 지난 28일에는 홍성군 복개주차장에도 이 전 총리를 추모하는 분향소가 차려졌다. 분향소는 30일 오후까지 운영된다. 분향소는 지역 시민사회단체인 홍성문화연대가 설치했다.민성기 홍성문화연대 대표는 "이해찬 전 총리는 대한민국 민주화 운동사를 이끈 거목 중 한분이다"라며 "시민들과 함께 이 전 총리를 추모하고 싶었다"라고 말했다.한편, 이해찬 전 총리는 지난 23일 민주평화통일자문회의 수석부의장으로 베트남 출장 중 심근경색으로 쓰러졌다. 현지 병원에서 치료 중 향년 73세의 나이로 영면에 들었다.