댓구(對句)의 글짓기 '신라 최치원'

큰사진보기 ▲고운 최치원 영정(부성사 제공)

댓구(對句)를 사전에서는 "다른 맞춘 시(詩)의 글귀, 나란히 짝을 맞춰 표현한 어격(語格)이나 의미가 상대되는 둘 이상의 구(句)"라고 풀이한다. 또 댓구법에 대해서는 "뜻이 상대되는 말이나 어조가 비슷한 문구를 나란히 벌이어 그 격조의 균제均齊로써 병렬·대치의 미를 표현하는 수사법"이라 했다. 상당히 어렵다. 쉬운 말로 상대의 글에 답변하는 뜻이라 해두자. 옛 선비 사회에서는 시회(詩會)가 자주 열렸다. 시를 지어 품평을 하거나 댓구를 통해 역량을 겨루었다. 중국에서는 육조시대(六朝時代)를 거쳐 당나라 시대에는 율시(律詩)나 배율(排律)의 성립과 함께 댓구가 크게 유행하였다.고운(孤雲) 최치원(857~?)은 신라 말기의 대학자이다. 12세 나이로 당나라에 유학하여 18세에 과거에 합격, 그곳에서 벼슬을 지냈으며, 황소의 난이 일어나자 종사관으로 가서 '토황소격문'을 지어 이름을 날렸다. 귀국하여 한림학사 등을 지내며 '시무십조'의 개혁안을 제시했으나 진골귀족들의 반대로 받아들여 지지 않고 결국 정계에서 밀려났다. 방랑생활 끝에 가야산 해인사에서 여생을 마쳤다. 최치원은 어려서부터 신동소리를 들을 만큼 글공부와 시짓기에 천재성을 발휘하였다. 소시적 어느날 글을 읽고 있는데 당나라 사신이 지나다가 어린 소년이 어려운 시를 외우고 있어서 사신의 체면을 접어두고 잠깐 시작(詩作)을 시험하고자 하였다. 소년의 동의를 얻어 노소(老少)가 마주 앉았다.사신 : 노대는 물밑에 비친 달 꿰고소년 : 배는 물속에 비친 하늘을 누르도다사신 : 물새는 떠 있다가 다시 자맥질하고소년 : 구름은 끊어졌다가 다시 이어지누나.사신은 최치원의 글재주에 감탄하고, 이를 계기로 당나라에 유학을 가게 되었다. 당나라로 떠나기 전 어느 봄날, 최치원이 이웃 마을을 지나고 있는 데 후원에서 낭랑한 목소리로 시를 읊는 처녀가 있었다.꽃들은 피어 있고나비들은 춤을 추네.취한 듯 듣고 있던 최치원은 자신도 모르게 댓구를 달았다.꽃과 나비 한 쌍인데나 어찌 홀로인가.사람의 인연이란 불가지론의 속성을 갖는다. 두 사람은 이것이 인연이 되어 부부의 연을 맺는다. 신혼의 단꿈이 깨기도 전에 최치원은 당나라 유학길에 오르게 된다. 떠나는 날 젊은 부인은 남편에게 석별의 시 한 수를 선사한다.백조는 쌍쌍이 바다위를 떠도는데이 몸은 외로이 돛배를 바래운다저기 저 수평선 저 멀리로사랑하는 님 떠나보내면이제 집으로 돌아간들반가울 것 없어라오랜 세월 시름에 잠길 이 몸밤이 온들 어찌 잠들 수 있으리오.젊은 연인을 두고 천만리 이역으로 떠나는 남편의 심사인들 어찌 애타지 않겠는가. 최치원은 화답시를 읊었다.밤마다 슬퍼하고 괴로워마오비취 같은 그 눈썹 꽃같은 얼굴어지러워질까 두렵노라이 몸이 공명을 버릴지언정그대와 함께 부귀를 누리려니이 아니 가정의 복일소냐.최치원과 부인은 20여 년 동안 헤어져 있으면서 그리울 때면 석별의 시를 꺼내 읽으며 다시 만날 날을 기다렸다. 최치원이 당나라에 유학을 하고 있을 때의 일이다. 어느날 한 젊은이가 앞장 서고 여러 문인들이 찾아와 시짓기 내기를 하자고 말을 걸었다. 중국에 최치원의 명성이 널리 알려진 까닭이었다. 젊은 도전자가 먼저 읊었다.해와 달은 하늘에 매달려 있는데하늘은 어디에 매달려 있는가.이런 정도의 도전에 머뭇거릴 최치원이 아니었다.산천은 땅에 실려있는데땅은 어디에 실려있는가.최치원의 재주에 여러 시인묵객들이 입을 다물고, 그의 명성은 당나라 구석구석에 퍼져나갔다. 최치원이 당나라에서 사귄 문우 중에 하필 아호가 같은 고운 考雲이란 청년이 있었다. 글재주가 대단한 문우였다. 유학을 마친 최치원이 귀국을 앞 둔 어느날 당나라 문우들이 송별연을 열어주었다. 이 자리에서 중국 고운이 석별의 시를 읊었다.듣건대 바다 위에 금자라 셋이 있어금자라 머리 위에 높고 높은 산을이었네산 위엔 구슬궁·자개대궐·황금대각 솟아 있고산 아랜 천리 만리 망망한 파도로다그 곁에 계림(신라)의 푸른 바다 잇닿아자라산 정기 타고 신기한 인물 태어났네열두살에 배타고 바다를 건너와서당나라땅 온 나라를 문장으로 울렸어라열여덟에 문단을 휩쓸고 다니면서첫 화살에 과녁 맞히듯 과거에 급제했네.짧은 글에서 최치원의 활동상을 운치 있게 정리한 절묘한 문장이었다. 많은 문사들의 격찬과 박수가 쏟아졌다. 최치원이 답례로 천천히 붓을 들었다.무산의 열두 봉우리와 같은 나이에베옷 입고 당나라땅에 들어왔다가은하수 스물여덟 별과 같은 나이비단옷 입고 동쪽으로 돌아가노라.이 두 시는 신라와 당나라에서 두고두고 석별과 우정의 아쉬움을 노래하는 품격 있는 댓구로 회자되었다.