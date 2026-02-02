이제현의 '비간의 무덤'

큰사진보기 ▲이제현 초상화고려말 문인인 이제현이 지은 <익재난고>에는 도자기를 팔아 생계를 잇는 사람들 이야기가 나옵니다. 도자기를 사고파는 일이 가능해진 것이지요 ⓒ 국립중앙박물관 관련사진보기

비간의 무덤



비간의 무덤은 위주(衛州) 북쪽 십 리쯤 되는 곳에 있다.

주나라 무왕이 봉분을 만들었고, 당나라 태종이 정관(貞觀) 연간에 이곳을 지나다가 친히 제문을 지어 제사 지냈다.

그 비석에 새긴 글자는 모두 없어졌지만 몇 자쯤은 알아볼 수 있다.



이 두 임금이 다른 시대의 신하를 그토록 잊지 못한 까닭은 그 충성을 슬프게 여기고 그 죽음을 불쌍히 여겼기 때문이 아니겠는가? 그러나 무왕은 은나라를 이긴 뒤에 백이(伯夷)를 가볍게 여겼고, 태종도 요동을 정벌하던 날 위징(魏徵)을 의심하였으니, 어찌 된 까닭인가? 그래서 이 시를 지었으니, 역시 <춘추>에서 훌륭한 사람의 조그만 잘못까지 지적하여 완전을 요구하는 뜻에서이다.



주왕이 은나라 신하의 무덤을 만든 까닭은

충성으로 간하다 죽임당함을 애석히 여긴 때문이건만,

화산 남쪽으로 말 돌려 보낸 뒤엔 무슨 까닭으로

고사리 캐어 먹던 사람에게 사과하지 않았던가.

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

익재 이제현(1287~1367)은 고려 후기의 학자, 개혁정치인으로 젊어서는 원나라에 가서 북경의 만권장에 머물며 염복·조맹부 등 당대의 그곳 문인들과 교유하여 학문과 식견을 높였다. 고려의 한문학을 한 단계 높게 끌어올렸다는 평가를 받고 있으며 <역옹패설(櫟翁稗說)> 등을 남겼다.이제현의 산문에 '비간의 무덤'이란 글이 있다. 비간(比干)은 은나라 폭군 주(紂)의 숙부로서, 주왕(紂王)이 바른 정치를 하지 않고 주색에만 빠진 것을 보다 못해 이를 비판하자 참혹하게 죽임을 당한 충신이다.