이제현의 '비간의 무덤'

익재 이제현(1287~1367)은 고려 후기의 학자, 개혁정치인으로 젊어서는 원나라에 가서 북경의 만권장에 머물며 염복·조맹부 등 당대의 그곳 문인들과 교유하여 학문과 식견을 높였다. 고려의 한문학을 한 단계 높게 끌어올렸다는 평가를 받고 있으며 <역옹패설(櫟翁稗說)> 등을 남겼다.
이제현의 산문에 '비간의 무덤'이란 글이 있다. 비간(比干)은 은나라 폭군 주(紂)의 숙부로서, 주왕(紂王)이 바른 정치를 하지 않고 주색에만 빠진 것을 보다 못해 이를 비판하자 참혹하게 죽임을 당한 충신이다.
비간의 무덤
비간의 무덤은 위주(衛州) 북쪽 십 리쯤 되는 곳에 있다.
주나라 무왕이 봉분을 만들었고, 당나라 태종이 정관(貞觀) 연간에 이곳을 지나다가 친히 제문을 지어 제사 지냈다.
그 비석에 새긴 글자는 모두 없어졌지만 몇 자쯤은 알아볼 수 있다.
이 두 임금이 다른 시대의 신하를 그토록 잊지 못한 까닭은 그 충성을 슬프게 여기고 그 죽음을 불쌍히 여겼기 때문이 아니겠는가? 그러나 무왕은 은나라를 이긴 뒤에 백이(伯夷)를 가볍게 여겼고, 태종도 요동을 정벌하던 날 위징(魏徵)을 의심하였으니, 어찌 된 까닭인가? 그래서 이 시를 지었으니, 역시 <춘추>에서 훌륭한 사람의 조그만 잘못까지 지적하여 완전을 요구하는 뜻에서이다.
주왕이 은나라 신하의 무덤을 만든 까닭은
충성으로 간하다 죽임당함을 애석히 여긴 때문이건만,
화산 남쪽으로 말 돌려 보낸 뒤엔 무슨 까닭으로
고사리 캐어 먹던 사람에게 사과하지 않았던가.
덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.