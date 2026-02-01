유형원이 도연명의 '귀거래사에 화답하는 글'

큰사진보기 ▲반계서당마을에서 바라본 반계서당. 전라북도 기념물 제22호로 지정이 되어있는 이 터는 조선 효종과 현종 때 실학자로 활동한, 유형원 선생(1622-1673)이 일생동안 학문을 탐구하던 곳 ⓒ 하주성 관련사진보기

큰사진보기 ▲온돌방온돌방 안에는 선생의 영정과 촛대 등이 놓여있다 ⓒ 하주성 관련사진보기

도연명의 '귀거래사'에 화답하는 글



돌아가자

해가 저문데 어찌 아니 돌아가랴.

진실로 자득하여 성실하면, 어찌 외물(外物) 때문에 슬퍼할까.

옛날 내 처음 앓이 있을 때, 오직 성인만을 기약했지.

경수(涇水) 위수(渭水)로 맑고 흐림 살피고,

조금이라도 혹시 잘못할까 두려워,

늘 바둥바둥 해 보내며, 아침밥 겨울옷도 잊었지.

어지러이 많고 많은 사물,

드러나건 숨어 있건 이치는 매한가지.

그 사이 밝게 드러나면, 나는 것도 있고 달리는 것도 있지.

경(敬)과 의(義) 붙잡는 건

덕으로 들어가는 문이라네.

은밀한 곳에 물러나 숨어 있지만, 어둡지 않은 것 있으니,

그 본성 잃지 말고, 저 술병 경계할지어다.

리(理)를 구하려니 옛날이나 지금이나 어지러워

증거는 곧바로 안자 맹자에서 찾았지.

뭇사람 시끌벅적 이리저리 치달아

아, 제 편안한 곳 알지 못하네.

권세 믿고 어지러이 이(利)를 다투는데

고향 떠난들 무슨 상관이랴.

흐느끼다 탄식하다 의기가 북받쳐서

홀로 한숨 길게 쉬고 그윽하게 살펴보니,

하늘의 운행만이 머무는 일 없이

봄가을 홀연히 서로 돌아온다.

어찌 생각 짧았단 핑계로

머뭇머뭇 어슬렁거리며 슬퍼하랴.



돌아가자.

멀리 떠나 한가롭게 지내기를 청하자.

간 것은 미칠 수 없고, 오는 것은 구할 수 없으니,

속세를 초월하여 오래 살기만을 바랄뿐

내게 마음 때문에 근심하는 일은

이제는 벗어 내던진 신발, 매미의 허물일지니

또 옛일을 어찌 생각하리오

사내종이 수레와 배를 갖추었음을 고하거늘

약수(弱水)를 건너고 낭풍(閬風)을 따라가니

곧 단구(丹丘)의 신선이로다.

머리 쬐니 아침 햇볕이요, 갓끈 씻으니 맑은 물이로다.

이곳저곳 틈내 즐기는 일 극진히 하며,

날마다 멀리 무리에서 벗어남을 느낀다.

무리를 떠나 또 어디로 가리오.

내 마음 지극히 중요한 데로 되돌려, 백세(百世)를 기다려 기약하리.

오로지 분전(墳典)을 깊이 공부하며

또 김매고 북돋는 일 힘써 하리라.

정절(靖節)에 의탁하여 운(韻)을 다스리고

요순(堯舜)을 우러러 시를 짓는다.

부지런하여

늙어 장차 죽음에 이르는 것도 모른다면

내가 하는 일 어찌 의심하리.

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

반계 유형원(1622~1673)은 조선 후기 대표적 실학자다. 진사과에 급제했으나 벼슬을 하지 않고 농촌사회의 현실과 사회문제를 연구하는데 몰두했다. 그가 연구한 학문분야는 정치·경제·천문·지리·군사·언어 등 광범위했지만 당시 심각해져가고 있던 여러 가지 사회모순을 완화하기 위한 구체적 개혁안을 제시하고, 실사구시의 학문태도를 주장함으로써 이후의 실학자들에게 큰 영향을 주었다.<반계수록> 등 국정개혁을 논하는 방대한 저술을 남기는 한편 <도연명의 '귀거래사'에 화답하는 글>과 같은 정갈한 산문을 썼다.