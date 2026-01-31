같은 물 마시고도 우유와 독이 된 글

큰사진보기 ▲문헌서원기둥에 걸어놓은 주련. 목은 이색을 시 ⓒ 문운주 관련사진보기

이색(李穡)의 〈독서〉



독서란 산을 유람하는 것 같아서 깊고 얕은 곳 모두 스스로 얻어야지

맑고 맑은 바람은 빈곳에서 불어오고 날리는 우박은 음습한 데에서 쏟아지며



검은 이무기는 깊은 못에 서려있고

붉은 봉황새는 하늘가로 나른다.



정미(精微)의 내용 담긴 열 여섯 자

확연히 마음속에 있으니



다섯 수레 책으로 도움 삼아 박문(博文)하고 예약(禮約)하여 하늘의 도(道) 살펴봄에

왕풍(王風)은 오랜 세월 쓸쓸하고 대도(大道)는 가시덤불 덮였으니



누가 알랴. 봉창(蓬窓) 아래

책 덮고 긴 한숨 내쉬는 걸.

큰사진보기 ▲문헌서원 진수당가정 이곡과 목은 이색의 학문과 덕행을 기리기 위해 효정사를 1575년 설립. 정유재란때 붙타고 복원 광해군때 '문헌서원'현판 내림. 흥선대원군 서원철페령에 의해 훼철. 1969년 현 위치에 복원,2013년 중건 ⓒ 문운주 관련사진보기

책을 읽어라



이 세상 사람들

설치고 날뛰고 허풍치다가

배운 것도 없고

아는 것도 없는데

높은 자리에 오른다네.



나라를 망치고

백성을 배반하고

후세에 비웃음만 받나니

아서라 깨끗한 세상에서

글 읽기만 못하리.

사마천의 스승 동중서(董仲舒, 179~104 BC)는 책을 읽으며 3년 동안 창밖을 내다보지 않았다고 전한다. 그러면서 학문을 하는 사람은 평생토록 손에서 책을 놓지 않아야 한다(手不釋卷)고 가르쳤다.로마의 집정관 줄리어스 시저(케사르)는 젊어서 수사학을 공부하여 문장력도 뛰어났다. 40세에 이베리아의 총독을 지내면서 독서와 집필에 열중하여 <갈리아 전기戰記>를 쓰고, <알렉산더전>을 좋아했다. 어느 날 이 책을 읽다가 느닷없이 통곡을 하자 부하가 왜 그러냐고 물었다. "알렉산더대왕은 그렇게 젊은 나이에 일국의 제왕이 되었는데 나는 나이 40에 겨우 총독이 되었으니 어찌 슬프지 않겠느냐"고 대답했다.시저는 얼마 뒤 로마의 통치자가 되었으나 친구에게 암살되고 말았다.근대과학의 건설자로 일컬어지는 뉴튼(1642~1727)은 결혼도 하지 않고 평생 공부하고 연구에만 몰두하였다. 제자들이 '학문적 업적'을 평가하자 "내가 이루어 놓은 학문적 업적은 넓은 해변에서 몇 개의 조개껍데기를 주은 것에 불과하다"고 겸손해 하였다.플루타크가 <플루타크 영웅전>을 쓰고 나서 "후세인들을 위해 쓰고 보니 나의 삶이 바로 잡게 되었다"고 고백하였다. 세답족백(洗踏足白)이란 말, 즉 남의 빨래를 해주었더니 제 발이 희어졌다는 말에 닿는다.같은 물을 마시고도 소와 양은 우유를 만들고, 뱀은 독을 만든다. 같은 책을 읽고도 학문에 업적을 남긴 사람도 있고, 남을 지배하거나 사기치는 사람도 있다. 독서를 할수록 겸손해 지는 사람이 있고 서푼짜리 지식으로 오만무례한 자도 없지 않다. 선학들의 '우유'가 되는 글 몇 편을 찾는다.먼저 고려 말의 대학자 이색(李穡)의 시 '독서'다.조선시대 인물 중에서 매월당 김시습만큼 후세에 두고두고 사랑과 존경을 받는 인물도 흔치 않을 것이다. 삼각산에서 글공부를 하던 중 세조의 쿠데타 소식을 듣고 보던 책을 찢고는 팔도강산을 주유하며 권력에 쓴 소리를 하며 자유분방하게 살았던 '자유혼'이었다.김시습의 글에 '정궤독서(淨几讀書)'란 짧은 산문이 있다. "맑은 정신으로 책상에서 책읽기"라는 뜻이겠다.옛날에는 벼슬하는 자들이 출세를 위하여 조급히 서두르지 않고 다만 타고난 직분을 닦을 뿐이었다. 이윤(李尹)이 신야(莘野)에서 밭갈이하고 여상(呂尙)이 위수(渭水)에서 낚시질할 적에 그들이 어찌 벼슬길에 나아갈 생각을 했겠는가. 그러나 탕(湯) 임금이 세 번이나 초빙하고 문왕(文王)이 첫 대면에 알아주자 나랏일을 맡아 큰 공로를 세웠으니, 이는 그들의 학식과 덕망이 일찍부터 세상에 알려지고 그들의 역량이 군주를 도울 수 있는 기초가 있었기 때문이다. 그들이 어찌 처음부터 군주에게 알려지기 위하여 애썼겠는가.지금 사람들은 그렇지 못하여 권세에 아부하여 허풍만 치면서 그저 벼슬에 오를 생각만 하고, 심지어는 자리다툼에 매달려 다른 일은 돌보지 않는 자들도 있다. 그들은 사람들과 만나면 봉급 이야기와 출세 이야기뿐이니 어느 겨를에 임금을 위하여 힘을 기울이겠는가.이것이 내가 젊어 글을 읽을 때 책을 덮고 탄식하지 않을 수 없었던 이유이다. 설령 학문을 닦아 이윤이나 여상 같은 덕망을 이룩하지 못할지라도 반드시 학문에 힘써야 할 것이다. 학문에 힘쓰면 비록 깊이 사고하며 훌륭히 실행하지는 못한다 하더라도 저 무지한 자들보다는 나으리라.김시습은 앞의 글을 풀어서 '책을 읽어라'라는 시를 지어 게으른 선비들을 독려하였다.