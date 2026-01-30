양주동의 '조선의 맥박'

큰사진보기 ▲양주동의 무덤구미꼬 김의 시낭송 때 소개한 '양주동의 무덤' 화면 ⓒ 랑코리아 관련사진보기



한밤에 불꺼진 재와 같이

나의 정열이 두 눈을 감고 잠잠할 때에,

나는 조선의 힘없는 맥박을 짚어보노라.

나는 님의 모세관, 그의 맥박이로다.



이윽고 새벽이 되야, 훤한 동녘한울 밑에서

나의 희망과 용기가 두 팔을 뽐내일 때면,

나는 조선의 규생된 긴 한숨을 듯노라.

나는 님의 기관이오, 그이 숨ㅅ결이로다.



그러나 보라, 일온아츰 길ㅅ가에 오가는

튼튼한 젊은이들, 어린 학생들, 그들의

공 던지는 내민손발, 책보낀 여학생의 힘잇는 두 팔

그들의 빛나는 얼굴, 활기 있는 걸음거리.

아아 이야말로 참으로 조선의 산맥박이 아닌가.



무럭무럭 자라나는 갓난아이의 귀여운 두 볼,

젖달라 외오치는 그들의 우렁찬 울음,

적으나마 힘찬, 무엇을 잡으려는 그들의 손아귀,

해죽해죽 웃는 입술, 깃쁨에 넘치는 또렷한 눈동자, -

아아 조선의 대동맥, 조선의 폐는, 아기야, 너에게만 잇도다.

덧붙이는 글 | [붓의 향연]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

양주동(梁柱東, 1903~1976)은 개성에서 태어나 일본 와세다대학 영문과를 졸업했다. 호는 무애(无涯), 자칭 '국보'로 통하는 국문학자·시인·영문학자·수필가이다. 어느 날 거리에서 자동차에 부딪히자 "아이쿠, 자칫했으면 국보가 깨질 뻔했다."는 술회에서 '국보'의 진원지가 되었다.1923년 시전문지 <금성>을 발행, 많은 작품을 발표하고, 1929년 <문예공론>을 발행했다. 여기에 '조선의 맥박' 등 민족의식이 잠재한 시를 썼다. 신라향가와 고려가요 연구에 일가를 이루며, <조선고가연구>, <국문학독본>, <국학연구논고> 등과 수필집 <문주반세기> 등이 있다. 이 책은 60~70년대 베스트셀러가 되었다.'조선의 맥박'을 소개한다.