"의견 물었더니 '증세 프레임' 씌워"... 이재명 대통령, '기사 제목' 팩트체크

큰사진보기 ▲이재명 대통령 28일 X에 올린 글. 일부 언론 기사의 제목이 사실과 다르다고 지적했다. ⓒ X 갈무리 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

이재명 대통령이 언론의 왜곡된 기사 제목에 대해 직접 팩트체크에 나섰습니다. 단순한 의견 수렴을 '증세 주장'으로 둔갑시킨 언론 보도 행태를 강하게 비판한 것입니다.사건의 발단은 28일 오전 8시경이었습니다. 이 대통령은 자신의 X(구 트위터)에 서울신문의 <마약보다 강력한 '달콤한 중독'… 국민 80% "설탕세 도입에 찬성">이라는 기사를 공유했습니다.이 대통령은 해당 기사를 인용해 "담배처럼 설탕 부담금으로 설탕 사용 억제, 그 부담금으로 지역·공공 의료 강화에 재투자... 여러분 의견은 어떠신가요?"라며 국민들의 생각을 묻는 글을 남겼습니다. 정책 추진을 확정하기 전, 국민적 공감대를 확인하려는 통상적인 소통 행보였습니다.하지만 언론의 반응은 달랐습니다. 경향신문은 이를 두고 <이 대통령 "담배처럼 설탕 부담금 매겨 지역·공공 의료 투자하자"…도입 논쟁 다시 불붙나>라는 제목의 기사를 보도했습니다. 물음표가 사라지고 마치 이 대통령이 설탕세 도입을 강력히 주장한 것처럼 묘사된 것입니다.이 대통령은 즉각 반박했습니다. 그는 "언론이면 있는 사실대로 쓰셔야 한다"라며 "설탕 부담금 어떻게 생각하시냐며 의견을 물었는데, 왜 설탕 부담금 매기자고 했다며 조작하는가"라고 반문했습니다.이어 언론이 직접 인용 부호("")를 사용한 점을 꼬집었습니다. 이 대통령은 "심지어 " "를 붙여 하지도 않은 말까지 창작해 가며 가짜뉴스 만드는 건 옳지 못하다"라고 강하게 지적했습니다.매일경제 역시 <李 "설탕세 도입해 지역의료에 투자를">이라는 제목으로 보도했습니다. 이에 대해서도 이 대통령은 매일경제 기사를 공유하며 불편한 심기를 감추지 않았습니다.이 대통령은 "'...이란 보도가 있는데 국민 여러분의 의견은 어떠신가요'라고 물었음에도 이를 '설탕세 도입'이라고 왜곡했다"라며 "지방선거에 타격을 주기 위해 증세 프레임을 만드는 것인가"라고 의혹을 제기했습니다. 또한 "정확한 내용으로 수정하시기 바란다"라고 요구했습니다.대통령의 직접적인 지적 이후, 언론사들은 기사 제목을 <李 "담배처럼 설탕 부담금으로 지역의료에 재투자 어떤지"> 등으로 수정했습니다. 의견을 묻는 뉘앙스로 바뀐 것입니다.이 대통령이 기사 제목에 민감하게 반응한 이유는 명확해 보입니다. 대다수 독자가 기사의 구체적인 내용보다는 제목만 보고 내용을 판단하는 '헤드라인 소비' 경향이 강하기 때문입니다. "어떻게 생각하십니까?"라는 질문과 "세금을 매기자"라는 주장은 받아들이는 국민 입장에서 천지 차이입니다.단순한 정책 아이디어 제안이나 여론 수렴 과정을 '증세 폭탄'이나 '국민 부담 가중'이라는 프레임으로 가공하는 언론의 보도 행태는, 자칫 대통령의 진의를 왜곡해 부정적인 이미지를 덧씌울 수 있다는 지적입니다.