해외배송비가 비싸도 책 주문을 포기할 수 없어요

미국에 온 이후 한국 온라인 서점에서 책을 다섯 번 주문했다. 그중 한 번은 아이들을 위한 한글 그림책과 한복 색칠공부 책이었다. 이곳까지 오는 배송비는 결코 가볍지 않다. 자주 주문할 수는 없으니, 한 번에 여러 권을 묶어 주문하는 편이다.그러다보니 무게가 늘어나고, 배송비도 비싸진다. 그럼에도 한두 권을 따로 사는 것보다 여러 권을 한꺼번에 사는 것이 결국 더 경제적이다. 그것이 책에 대한 '과소비'라면 오히려 기꺼이 감수한다.책을 고르는 과정은 대부분 SNS에서 시작된다. 나의 일이자 관심분야인 역사 작가, 연구자, 교사, 그리고 교수들의 글을 꾸준히 읽는다. 그렇게 장바구니에는 책이 하나둘 쌓인다. 최근 관심이 깊어진 철학서적도 그 중 하나다.하지만 목록을 채운다고 해서 바로 결제 버튼을 누르는 것은 아니다. 가장 큰 고민은 언제나 금액이다. 책값보다 부담스러운 건 변동하는 환율과 높은 해외배송비다. 특히 환율이 출렁이는 시기에는 단 한 권의 책도 쉽게 클릭하기 어려워진다. 지금의 트럼프 정부는 미국으로 들어오는 국제우편에 세금을 올렸기 때문에 배송비가 비싸진 이유도 있다.전자책을 이용하면 이런 고민은 사라진다. 배송비가 없고, 클릭으로 책을 읽을 수 있다. 그러나 나에게 전자책은 여전히 낯설다. 화면으로 읽는 책은 집중이 어렵다. 무엇보다 종이 냄새와 페이지를 넘길 때의 감촉을 좋아기 때문이다. 책장을 넘길 때 나는 사각거림이야말로 독서를 '경험'으로 만들어준다고 생각한다.책을 읽는 이유는 사람마다 다르다. 미국 사람들은 책을 참 '가볍게' 즐긴다. 지하철에서나 카페에서, 시간과 장소를 가리지 않고 책을 읽는다. 소설, 그래픽노블, 또는 단순한 오락용 도서 가리지 않는다. 독서가 학문의 행위가 아니라, 단순한 '즐거움'의 연장선에 있다.반면 한국에서 책은 여전히 '해야 하는 일'로 인식된다. 한국의 독서율은 세계적으로 낮다고 한다. 특히 성인 남성은 1년에 책 한 권도 읽지 않는다는 통계가 있을 정도다. 한국에서 책은 여전히 공부의 연장으로 여겨진다. 배움, 깨달음, 노하우 등 '얻어야 하는 무언가'가 없으면 책을 읽는 행위 자체에 의문을 갖는 느낌이다. 입시와 경쟁 속에서 자란 세대일수록 책은 피로한 공부의 연장이다.유튜브, 웹툰, 짧은 영상 콘텐츠가 넘쳐나는 환경에서 깊이 있는 독서는 자연스레 밀려난다. 긴 호흡의 텍스트를 따라가는 인내심보다 즉각적인 재미가 더 강력하게 자리를 잡은 것이다. 짧고 빠른 자극에 익숙해진 세대에게, 책은 오히려 피로한 대상이 되어버렸다.이 흐름은 비단 한국만의 현상이 아니다. 독서 강국으로 불리던 미국과 일본에서도 평균 독서율이 점차 낮아지고 있다고 한다.나 역시 다독가는 아니다. 하지만 독립운동가의 삶을 그리는 일을 하면서 책의 필요성을 절감하게 되었다. 역사를 알리기 위해서는 사실관계와 맥락을 정확히 이해해야 하기에 연구서와 자료집을 꾸준히 읽는다.특히 미국으로 이주한 이후에는 책이 나의 정체성이 된 듯한 느낌이다. 아이들에게도 책을 자주 노출시켜 친숙한 대상으로 만들어주고 싶다. 책은 억지로 읽히는 대상이 아니라 자연스러운 습관으로 자리 잡아야 하는데 쉽지 않다.책을 반드시 끝까지 읽어야 한다는 강박은 없어도 된다. 집중이 흐트러진다면 잠시 덮어도 좋다. 중요한 것은 완독보다는 '읽는 경험'을 놓지 않는 일인것 같다. 독서는 시험이 아닌 '체험'이며, 글을 통해 머리와 마음을 거쳐 상상으로 만들어내는 경험이다.한국인들도 이제 조금은 책에 대한 부담을 내려놓을 때다. 꼭 무엇을 배우지 않아도 좋다. 감동과 교훈에 얽매이지 않았으면 좋겠다. 깊이 있는 독서만이 독서의 전부가 아니다. 몇 장을 넘기다 웃고, 문장 하나에 머물러 사색하는 것만으로도 충분하다.책은 우리를 평가하지 않는다. 그저 바쁜 하루속에서 잠시나마 멈추게 하고, 일상에서 늘 마주치던 시선 밖의 것들을 볼 수 있게 해준다. 공부가 아닌 즐거움으로 읽는 책, 그것이 진짜 독서의 시작일지도 모른다.