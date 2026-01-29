'느린 예술'과 닮은 삶, 나무에 새긴 두 번째 인생

큰사진보기 ▲예담 박경자 작가공방 작업실에서 서각에 몰두하는 모습이다. ⓒ 박경자 관련사진보기

'천년의 미소'불교 조형미의 상징을 서각 언어로 재해석한 작품.

"글자가 나무 위에서 살아 숨 쉬고 있었어요."

"서각은 제게 두 번째 인생입니다. 취미가 아니라, 축적된 삶을 다시 사유하는 방식이죠."

'한국의 멋'전통 건축과 민속적 미감을 응축해 한국 고유의 리듬과 균형을 조형성으로 풀어낸 작품.

'사유의 방'문자 조형과 색채 실험 결합해, 생각이 깊어지는 내면의 공간을 시각화한 작품

'목어의 연가'목어와 여섯 동자승의 모습을 서정적으로 펼쳐낸 작품.

"왜 새겼는지, 무엇을 남기고 무엇을 내려놓았는지를 스스로에게 묻는 시간이었어요."

빠른 결과와 즉각적인 효율이 미덕처럼 여겨지는 시대에, 서각(書刻)은 유난히 느리고 묵직하다. 종이에 쓰는 서예가 순간의 사유를 기록한다면, 나무에 새기는 서각은 시간을 견디며 완성되는 정신의 축적이다. 한 획을 파내기까지 요구되는 집중과 인내, 그리고 나뭇결과 칼 끝이 만들어내는 우연의 흔적은 서각을 단순한 문자 조형을 넘어선 조형 예술이자 수행의 영역으로 끌어올린다.이 느린 예술의 본령을 지난 10년간 묵묵히 지켜온 작가가 있다. 예담(藝潭) 박경자(75) 작가. 교직에서 정년퇴직한 이후, 그는 쉼 대신 조각칼을 택했다. 그런 그가 오는 3월 말부터 4월 초까지 대구 소천갤러리에서 생애 첫 개인전을 갖는다. 은퇴 이후 본격적으로 축적해 온 서각 인생의 결실을 한자리에 모으는 자리다. 전시에 선보일 서각 해설집도 만들었다. 여기엔 작품 설명을 넘어, 나무에 새긴 삶의 기록이자 스스로에게 건네는 사유의 언어가 담겨졌다. 지난 15일, 대구에서 만난 예담 박경자 작가의 이야기는 서각이라는 예술을 통해 오늘의 삶을 다시 바라보게 했다.글자는 오래전부터 기록을 넘어 정신을 담아왔다. 특히 한국의 서각은 목판 인쇄와 사찰 편액, 금석문을 거치며 문자·조형·공예·수행의 경계를 넘나들어 온 전통 예술이다. 한 획을 새길 때마다 남길 것과 파낼 것을 머릿속에서 입체적으로 설계해야 하고, 판각 이후에도 사포질·채색·안착·건조에 이르는 긴 마무리 과정을 거친다. 서각은 '칼로 쓰는 서예'라는 말이 결코 과장이 아니다.예담 박경자의 삶은 이 느린 예술과 닮아있다. 오랜 시간 교단에서 학생들을 가르쳤던 그는 은퇴를 '멈춤'이 아닌 방향 '전환'의 계기로 삼았다. 미술교육학을 전공했지만, 교육 현장의 시간 속에서 예술은 늘 주변에 머물러 있었다. 그러던 중 우연히 전시장에서 마주한 서각 작품 한 점이 그의 시선을 붙들었다.그는 공방에 들어가 조각칼을 쥐는 법부터 다시 배웠다. 빠른 성취보다 기다림과 집중을 익히는 시간이 이어졌고, 서각은 점차 기술이 아닌 마음을 다루는 예술로 자리 잡았다. 예담은 말한다.예담의 작품 세계는 전통적 소재 위에 현대적 사유가 조용히 스며드는 지점에 서 있다. 지난 10년간 은행나무를 중심으로 완성한 100여 점의 작품은, 나무의 결 속에 각기 다른 시간의 밀도를 품고 있다.대표작 <천년의 미소>는 불교 조형미의 상징을 서각 언어로 재해석한 작품으로, 2017년 팔만대장경 전국 예술대전 최우수작에 선정되어 해인사 '천년관'에 귀속됐다. 절제된 음각과 양각의 대비 속에서 드러나는 표정은, 나무가 품은 시간의 깊이를 고스란히 전한다.<한국의 멋>은 전통 건축과 민속적 미감을 응축해 한국 고유의 리듬과 균형을 서각의 조형성으로 풀어낸 작품이다. <목어의 연가>에서는 산사 범종각에 걸린 목어와 여섯 동자승의 모습이 서정적으로 펼쳐진다. 쇠사슬의 세밀한 표현 속에서도, '인자한 어머니의 품'을 떠올리게 하는 따뜻한 시선이 배어 있다.<사유의 방>은 문자 조형과 색채 실험을 결합해 생각이 깊어지는 내면의 공간을 시각화했다. <만복 지원>은 전통 혼례의 상징을 통해 '복의 근원'을 입체적으로 풀어낸 작품이다. 혼인과 탄생, 삶의 시작을 하늘과 땅을 잇는 구도로 표현했다. <우주의 여인>은 반복과 리듬, 존재에 대한 질문을 통해 서각을 이미지와 사상의 영역으로 확장하려는 작가의 의지를 보여준다.예담의 서각은 속도를 거부한다. 그는 "서각은 결과보다 과정, 기술보다 마음"이라고 말한다. 반복되는 칼질과 침묵의 시간 속에서 작품은 완성되고, 그 과정 자체가 하나의 수행이 된다. 오는 3월 말 대구 소천갤러리에서 열리는 개인전과 함께 선보이는 서각 해설집 <삶의 서정, 나무에 새긴 이야기>는 그의 두 번째 인생을 기록한 또 하나의 작품이나 다름 없다. 지난 시절 교육자로서 축적된 시선과 나무 앞에서의 고요한 사유가 글과 이미지로 엮였다. 그는 이 기록을 '완결'이 아닌 '중간 기록'이라 말했다.예담 박경자의 서각은 비우면서 채우는 예술이며, 침묵으로 전해지는 진심의 기록이다. 그 침묵의 시간에 귀 기울이며, 말없이 전해지는 진심이 삶의 한편에 오래 머물기를 조용히 소망하는 듯하다. 그렇게 칼 끝이 지나간 자리는 상처가 아니라 뜻이 되고, 뜻은 다시 사람의 마음으로 향한다. 작품의 재질인 나무는 말이 없지만, 그 결 속에는 오래된 시간이 숨 쉬고 있었다.