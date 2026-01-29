아동 사진 무단 '박제' 배현진, '인권침해' 지적에도 요지부동

국민의힘 배현진 의원이 자신을 비판한 누리꾼의 자녀 사진을 페이스북에 '박제'해 논란인 가운데, 주요 언론들의 비판 보도가 쏟아졌음에도 해당 게시물을 삭제하지 않고 있습니다. 29일 오전 9시 50분 현재, 문제의 사진은 여전히 배 의원의 타임라인에 남아있습니다.
28일 오전, <오마이뉴스>는 <[뉴스채굴꾼] '사이버 괴롭힘' 처벌하자던 배현진, SNS에 아동 사진 박제?>
라는 기사를 통해 배 의원의 이중적인 태도를 꼬집었습니다. 이어 같은 날 저녁, MBC <뉴스데스크>는 <아이 사진 무단 '박제' 배현진, 2주 전 '사이버 괴롭힘 처벌법' 발의>
라는 리포트를 통해 배 의원의 행태를 주요 뉴스로 보도했습니다.
한 누리꾼은 "(배 의원이) 자신의 글에 댓글을 단 사람의 프로필 아동 사진을 그대로 캡처해 악플을 유도한 것"이라고 비판했습니다. 배 의원이 해당 누리꾼의 페이스북 프로필 속 아이 사진을 모자이크도 없이 올렸고, 이에 배 의원 지지자들의 악성 댓글이 이어졌기 때문입니다.
'아동 초상권을 고려하지 않은 인권침해'라는 지적에도, 당사자인 배 의원은 어떤 조치도 하지 않고 있습니다. 논란이 한창인 와중에, 자신의 페이스북 프로필 사진은 교체했습니다.
2주 전 '사이버 집단 괴롭힘 처벌법' 대표 발의
앞서, 배 의원은 지난 13일 이른바 '사이버 집단 괴롭힘 처벌법'이라 불리는 정보통신망법 개정안 등을 대표 발의하며 "개인정보를 무단 공개해 불특정 다수로부터 2차 가해를 유도한 자를 강력히 처벌해야 한다"고 목소리를 높였습니다.
자신이 만든 법안대로라면, 일반 시민의 아이 사진을 공개해 지지자들의 조롱을 유발한 배 의원 본인이 처벌 대상 1순위가 됩니다. 누리꾼 '@옳은소리-***'는 "배현진이 본인이 발의한 법으로 처벌받아야 한다"라며 "부메랑이 뭔지 똑똑히 보여줘야 한다"고 일갈했습니다.
실제 법적 처벌로 이어지기는 쉽지 않다는 분석도 있습니다. 문제의 사진이 모자이크 없이 게시됐고 아동의 얼굴이 포함돼 있어 아동복지법 위반 소지가 제기될 수는 있지만, 실제 형사 처벌은 어려울 수 있다는 겁니다. 명예훼손 혐의로 고소하더라도 '비방의 목적' 유무를 두고는 법적 공방이 예상됩니다.
시민들은 법리적 다툼 이전에 정치인으로서의 윤리를 묻고 있습니다. 한 페이스북 이용자는 "배 의원, 서둘러 삭제해 주세요"라며 상식적인 조치를 요구했습니다.
그럼에도 배 의원은 여전히 침묵 중입니다. MBC 취재진이 "아이 사진 안 내리시는 건가?" "아이 가족에게 사과할 생각이 없느냐"고 물었지만 아무런 대답도 듣지 못했습니다.
