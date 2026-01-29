미국 시민 총격 사망 사건, 노엠 국토안보부 장관 탄핵 움직임

AD

민주당 지도부와 시민단체는 미니애폴리스에서 ICE 요원에 의해 두 명의 미국 시민이 총격으로 사망한 사건과 관련해 국토안보부 장관 크리스티 노엠(Kristi Noem)의 해임 또는 탄핵을 요구하고 있다.민주당 의원들은 행정부가 노엠 장관을 즉시 해임하지 않을 경우 하원에서 탄핵 절차를 진행할 것이라고 밝혔다. 이에 공화당 내부에서도 일부에서 노엠 장관의 사임을 요구하는 목소리가 나오고 있다.이번 사건으로 사망한 르네 굿(Reene Good, 37)과 알렉스 프레티(Alex Pretti, 37)는 모두 미국 시민권자다. 노엠 장관은 이들을 국내 테러리스트로 규정했으나, 공개된 현장 영상과 언론 보도를 통해 이러한 주장이 사실이 아님이 확인됐다. 이에 미국 전역에서는 ICE의 책임과 권한 문제를 놓고 퇴진과 해체를 요구하는 시위가 벌어지고 있다.지난 14일, 일리노이 제2선거구 로빈 켈리(Robin Kelly, 민주당) 하원의원은 하원 사법위원회에 노엠 장관 탄핵안을 발의했으며, 156명의 하원 민주당 의원들이 공동 발의자로 서명했다.사건이 발생한 미네소타의 주지사 팀 월즈(Tim Walz)는 기자회견에서 "훈련되지 않은 ICE 요원들이 또 다른 사건을 일으키기 전에 미네소타에서 철수시켜야 한다"고 촉구했다. 그는 한파 속에서도 거리로 나와 항의하는 시민들을 지지하며 "그 어떤 때보다 미네소타 주민인 것에 자부심을 느낀 적이 없다"고 밝혔다.미네소타주는 전통적으로 민주당 우세 지역이었으나, 최근 대통령 선거에서 민주당 후보가 근소한 차이로 공화당 후보에게 승리하면서 약세로 돌아서는 추세였다. 게다가 주지사가 복지 예산 관련 논란으로 3선 도전을 포기하면서 중간선거에 공화당 후보가 나설 가능성이 점쳐졌지만, 이번 사건으로 인해 일부 시민들이 공화당을 등지는 분위기가 형성됐다.이러한 흐름 속에서 지난 24일 공화당 후보 크리스 메델(Chris Madel)은 미네소타 주지사 선거 후보 사퇴를 선언했다. 그는 트럼프 행정부의 반이민자 정책을 비판하며 "이러한 정당의 일원이 되어 현 행정부의 단속 작전을 지지할 수 없다"고 밝혔다.미네소타와 연대 의사를 밝히는 주도 늘고 있다. 미시간 주지사 그레첸 휘트머(Gretchen Whitmer)는 미네소타 시민들이 수정 헌법 제1조(표현의 자유)에 따라 평화롭게 시위할 권리를 행사하는 것을 지지한다고 발표했다. 디트로이트 시장 메리 셰필드도 미네소타 시민들과 연대하며 디트로이트를 불법 이민자 보호 도시로 선포, 시민 보호 조치를 검토 중이라고 밝혔다.이번 사건 이후, 일부 지역에서는 시민들이 ICE 요원 관련 정보를 공유하며 안전 조치를 마련하는 움직임이 나타나고 있다. 이번 사태는 단순히 한 개인의 비극이 아니라, 미국 시민 공동체 전체의 문제로 인식되며, 2026년 11월 3일 중간선거에도 일정한 영향을 미칠 것으로 예상된다.