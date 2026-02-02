'오늘은 또 뭘 먹이지' 지친 엄마 고민 덜어줄 완전식품

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲골라먹는 미니 수제 햄버거

"엄마, 이번엔 치즈랑 고기만 넣어서 더블 치즈버거 만들래요. 패티 두 장 넣어볼래요!"

[미니 수제 햄버거 레시피]

▶ 재료

소고기 다짐육, 소금, 후추, 계란, 모닝빵, 치즈, 양상추, 양파, 토마토, 케첩, 마요네즈

*냉장고에 있는 재료로 자유롭게 응용 가능

(햄, 베이컨, 피클, 오이, 각종 잎채소, 원하는 소스 등)

▶ 만드는 법

① 간 소고기에 소금과 후추를 넣고 끈기가 생길 때까지 충분히 치댄다.

② 고기는 모닝빵보다 약간 크게 빚어 센 불에서 앞뒤로 구워 패티를 준비한다.

③ 모닝빵은 반으로 자르고, 계란 프라이와 치즈, 채소는 모닝빵 크기에 맞게 손질해 둔다.

④ 케첩과 마요네즈를 섞어 기본 소스를 만든다.

⑤ 모닝빵을 펼쳐 한쪽에는 소스를 바르고 채소를 올린다. 다른 한쪽에는 치즈, 패티, 계란 등을 얹어 각자 원하는 조합으로 완성한다.

요즘 연일 한파가 이어지며 날씨는 며칠째 영하 10도를 기록했다. 여기에 바람까지 더해져 실로 살을 에는 듯한 추위다. 잠깐 외출만 하고 돌아와도 손과 발, 얼굴이 꽁꽁 얼어 통증을 느낄 정도다. 기운 좋은 아이들마저 집 안에 꼭꼭 숨어 지내기 일쑤다. 방학을 맞은 아이는 추위를 피해 집에서 시간을 보내며 게임이나 영상에 빠져들기 쉽다. 아이를 챙겨야 하는 입장도 만만치 않다. 삼시세끼는 물론 간식까지, 무엇을 해 먹여야 할지 아이디어는 금세 바닥난다.매일 반복되는 고민 속에서 '오늘은 또 뭘 먹이지?'라는 질문이 자연스럽게 따라온다. 이럴 때 제격인 것이 바로 아이와 함께하는 요리다. 가족 모두가 함께 만드는 요리는 식사 준비를 넘어, 자연스럽게 이야기를 나누는 즐거운 시간이 된다. 장을 보고 재료를 고르는 순간부터 함께 요리를 완성하기까지, 반나절은 훌쩍 지나간다. 심심한 아이를 달래기엔 이만한 활동도 없다.무엇을 만들까 고민하다, 예전 미국 여행 중 에피타이저로 나왔던 미니 버거 세트가 떠올랐다. 작은 번 안에 앙증맞게 담긴 패티와 세 가지 서로 다른 맛의 버거들, 하나씩 맛보며 다양한 풍미를 즐겼던 기억이 아직도 선명하다. 그때의 즐거움을 조금 변형해 집에서도 재현해 보기로 했다. 햄버거번 대신 모닝빵을 이용하면, 크기가 작아 여러 개를 만들 수 있고, 각자 취향에 따라 다양한 조합을 시도해 볼 수 있다는 점 역시 큰 매력이다.사실 햄버거는 구성만 잘 갖추면 완전 식품에 가깝다. 빵과 고기, 채소를 한 번에 담아 한 끼 식사로도 충분하기 때문이다. 다만 패스트푸드 점의 감자튀김과 냉동 패티 때문에 '정크푸드'라는 이미지가 강했을 뿐이다. 요즘은 수제 버거 열풍이 불면서 유명 셰프의 햄버거가 2만 원을 훌쩍 넘기도 한다. 그렇다면 우리 집 주방에서 신선한 재료로 직접 가족 모두가 요리사가 되어보는 건 어떨까?재료 준비는 의외로 간단하다. 냉장고를 열어보니 양파와 양상추, 방울토마토, 치즈, 계란이 있다. 여기에 신선한 소고기만 있으면 충분하다. 좋은 고기는 소금과 후추만으로도 제 맛을 낸다. 핵심은 끈기 있게 치대 쫄깃한 식감을 만드는 것이다. 거실 테이블을 넓게 펼쳐 야채 코너와 고기 코너로 나눠 놓으니 제법 그럴싸한 '미니 버거 바'가 완성된다. 노릇하게 구운 패티와 계란프라이, 얇게 썬 토마토와 양파, 아삭한 양상추까지 차례로 놓는다. 아이는 신난 얼굴로 재료를 고르며 자기만의 조합을 만들기 시작한다.수제 햄버거의 특징은 먹고 싶은 재료를 마음껏 넣어 먹을 수 있다는 것. 패스트푸드점 햄버거는 채소가 너무 적다. 나는 양상추를 가득 넣은 햄버거가 좋다. 아삭한 식감과 상큼함이 고기의 느끼함을 잡아준다. 집에 베이컨이나 햄, 버섯이 있다면 추가로 올려도 좋다. 작은 모닝빵이라 여러 가지 버전을 만들어 금세 배부르지 않고 여러 가지 맛볼 수 있는 것도 장점이다.이 뿐만이 아니다. 소스 역시 내 마음대로 만들 수 있다. 기본은 케첩과 마요네즈의 조합이지만, 대신에 머스터드나 페퍼 플레이크, 발사믹 글레이즈, 렌치소스를 취향대로 선택하면 집에서도 레스토랑 고급스러운 맛을 낼 수 있다. 아이는 케첩만으로, 어른은 페퍼 플레이크를 넉넉히 넣어 매콤하게. 각자 취향대로 완성하는 재미가 쏠쏠하다.아이의 눈이 반짝인다. 어떤 재료를 고를지 고민하고, 손으로 직접 만지고, 완성된 음식을 함께 맛보는 사이 아이의 생각과 취향도 자연스럽게 드러난다. 그 과정 자체가 즐거운 시간이 된다. 각자가 만든 햄버거에서 어떤 맛이 나올지 서로 궁금해 하며 이야기와 웃음이 오간다. 그 시간 우리는 스마트폰도, 텔레비전도 잠시 잊는다. 고기를 굽고, 빵을 자르고, 소스를 바르며 이야기를 나눈다.추위를 피해 집 안에서 만든 미니 햄버거는 거창한 요리는 아니었지만 가족에게는 충분히 의미 있는 시간이 되었다. 아이에게는 '내가 만든 음식'이라는 즐거움을, 어른에게는 아이의 얼굴을 오래 바라볼 수 있는 여유를 남겼다. 그렇게 흘러간 시간은 한파 덕분에 오히려 가족 간의 또 하나의 추억으로 남았다.