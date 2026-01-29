외신, 김건희 선고 앞다퉈 보도..."디올 가방 수수 영상 공개되며"

큰사진보기 ▲통일교 금품수수 등 혐의로 구속기소된 김건희 여사가 28일 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고공판에서 실형을 선고받고 있다. 서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 이날 자본시장법 위반 및 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 재판에 넘겨진 김 여사에게 징역 1년 8개월과 추징금 1천281만5천원을 선고했다. 2026.1.28 [서울중앙지법 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 = 서울중앙지법 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲왼쪽은 김건희씨가 2023년 1월 12일 오후 서울 용산 대통령실 청사에서 '칠곡할매글꼴'의 주인공인 칠곡 할머니들과 대화하고 있는 모습, 오른쪽은 김씨가 지난 8월 6일 울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 출석하고 있는 모습. ⓒ 연합뉴스, 유성호 관련사진보기

전 세계 주요 외신이 28일 금품수수 등의 혐의로 구속기소 된 전 대통령 윤석열씨의 배우자 김건희씨에 대한 선고 결과를 일제히 보도하며 과거의 여러 스캔들과 계엄 선포로 이어지는 일련의 전개를 주목했다.프랑스 AFP통신은 "김씨는 여러 스캔들로 남편의 정치 활동을 가려왔다"라며 "2023년 몰래카메라 영상에서 2200달러 상당의 핸드백을 받는 모습이 포착되면서 '디올 가방 스캔들'로 불리게 되었고, 이는 가뜩이나 저조했던 윤 전 대통령의 지지율을 더욱 떨어뜨리면서 2024년 4월 총선에서 여당이 뼈아픈 패배를 당하는 데 일조했다"라고 전했다.또한 "윤 전 대통령은 '디올 가방 스캔들'을 포함해 김씨에 대한 수사와 관련한 야당 발의 법안 3건에 거부권을 행사했고, 마지막 거부권은 2024년 11월에 이뤄지고 일주일 후 계엄령을 선포했다"라며 김씨의 스캔들과 윤 전 대통령의 비상계엄 간 연관성을 의심했다.영국 <스카이뉴스>도 "윤 전 대통령의 재임 기간 내내 김씨는 여러 스캔들에 휘말렸고, 이로 인해 한국에서는 그의 계엄 선포가 영부인에 대한 수사를 막기 위한 것이었다는 추측이 제기됐다"라고 전했다.영국 BBC방송은 "김씨가 과거의 논문 표절, 세금 체납, 경력 부풀리기 등의 의혹이 불거졌으나, 가장 거센 비난을 받은 것은 영부인으로 지내는 동안 보여준 행동 때문"이라고 지적했다.다만 "김씨의 잇따른 스캔들이 남편인 윤 전 대통령의 정치 경력에 어둠을 드리웠지만, 윤 전 대통령이 한국 역사상 가장 불명예스러운 지도자로 남게 된 것은 그 자신 때문"이라며 윤석열씨가 체포방해 혐의로 최근 재판에서 징역 5년 선고받은 것을 언급했다.그러면서 "한때 막강한 권력을 휘두르던 이 부부가 역사적인 기록을 세웠다"라며 "한국에서 전직 대통령이 투옥된 적은 있지만, 전 대통령과 전 영부인이 함께 수감된 것은 윤 전 대통령과 김씨가 첫 사례"라고 설명했다.외신은 김씨가 과거의 영부인들과는 달랐다고 조명했다. 미국 <뉴욕타임스>는 "김씨는 윤 전 대통령이 취임할 때부터 남편의 그늘에 머물렀던 한국의 전 영부인들과는 다른 모습을 보였다"라고 돌아봤다.이어 "높은 존재감으로 가부장적인 한국 사회를 놀라게 했고, 동물권 단체들이 수십년간 이루지 못했던 개고기 식용 금지를 관철시켰다"라면서도 "여러 스캔들에 휘말리며 권력을 남용한다는 비판을 받기도 했다"라고 설명했다.또한 "여성 단체들은 김씨를 향한 비판이 한국의 여성 혐오 문화를 부추긴다며 반발했으나, 성폭력 혐의로 유죄 판결을 받은 정치인에게 동정심을 표하고, 부패 스캔들이 늘어나면서 김씨를 더 이상 옹호하기 어렵게 만들었다"라고 짚었다.특히 "김씨는 윤 전 대통령의 해외 순방에 동행하거나 군부대를 방문하고, 빈곤층 자녀들을 만나는 등의 활동으로 자신의 이미지를 만들어 왔으나 디올 가방을 받는 몰래카메라 영상이 공개되면서 무너지기 시작했다"라며 "윤 전 대통령은 김씨의 스캔들을 '가짜 뉴스'라고 부인했으나 이는 그를 지지하던 보수 언론조차 격분하게 했다"라고 설명했다.그러면서 "재클린 케네디 오나시스를 따라하고 싶었던 김씨는 이제 한국에서 처음으로 감옥에 간 영부인이 됐다"라고 전했다. 존 F. 케네디 전 미국 대통령의 배우자였던 재클린은 우아하고 기품 있는 태도와 뛰어난 패션 감각 등으로 미국 대중의 사랑을 받으며 케네디 전 대통령의 높은 지지율에도 도움을 줬다.미국 CNN방송도 '사치에 대한 집착이 어떻게 한국의 전 영부인을 몰락시켰는가'라는 제목의 기사에서 "김씨는 처음부터 겸손하고 조용한 조력자로 여겨졌던 한국의 전형적인 영부인이 아니었다"라며 "윤 전 대통령 재임 기간 내내 존재감이 높았고, 해외 순방 때 화려한 옷차림으로 찬사와 비판을 동시에 받았다"라고 소개했다.또한 "이번 유죄 판결과는 무관하지만 디올 가방을 받는 스캔들이 터지면서 윤 전 대통령의 지지율이 추락했다"라며 "김씨는 한동안 대중의 시야에서 사라졌으나, 윤 전 대통령이 계엄을 선포하면서 국가 전체뿐만 아니라 이 부부가 훨씬 더 큰 위기에 빠지게 됐다"라고 지적했다. 이어 "한국 대통령이 수감되는 것은 드문 일이 아니지만, 부부가 동시에 수감된 것은 처음"이라고 덧붙였다.