당신에겐 삶을 지키기 위한 농부들의 외침이 들리지 않는가

큰사진보기 ▲송전탑 반대 집회에 모인 주민들추운 날씨에도 불구하고 지역의 주민들이 세종시 기후에너지환경부 앞에 모여 송전탑 건설계획 백지화, 용인 국가산단재검토를 외치고 있다 ⓒ 문영규 관련사진보기

큰사진보기 ▲송전탑 반대 대책위 집회 모습송전탑 반대 대책위 집회에서 지역 대책위 위원들이 나와 발언하는 모습 ⓒ 설수안 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시 기후에너지환경부세종시에 집회 장에서 바라본 기후에너지 환경부 건물 ⓒ 문영규 관련사진보기

지난 1월 28일 오전 11시. 영하의 날씨에도 불구하고 세종시에 있는 기후에너지환경부 건물 앞에서 고압 송전탑 반대 집회가 있었다. 고압송전선로, 철탑건설 반대 영암군대책위의 주도로 열린 이번 집회에는 영암군민뿐만 아니라 군산, 정읍, 완주, 무주, 장수, 진안, 곡성, 공주, 영광 등지의 주민들이 모였다.충남 대책위 위원은 "한전과 김동연 지사가 경기도에선 도로에 전력망을 지중화하기로 협약을 맺었다. 그렇지만 전기를 생산하는 지역, 송전하는 지역에 대한 이야기는 빠져있다"며 전국으로 연결되어있는 송전탑, 변전소 문제가 어떤 한 부분을 해결한다고 해서 풀리지 않는다는 점을 꼬집었다. 이 상황을 해결하기 위해선 '연대'해야 함을 강조했다.완주 대책위위원은 "대한민국은 민주국가가 맞는가? 철탑 부지 후보지에 사업 내용을 알리는 고지서 한 장조차 오지 않았다"며 주민들 모르게 밀실에서 이루어지고 있는 사업 방식을 비판했다.정읍 대책위위원은 "겨울철 철새인 고니가 내 보리 밭에 보리를 뜯어먹는 것을 넘어 파먹고 있다. 그렇다고 고니를 쫓거나 죽이지는 않는다. 그들도 살아갈 권리가 있다. 식물이든 동물이든 모두가 존중 받고 함께 살아갈 수 있는 세상이 되었으면 한다"고 말했다.영광 대책위위원은 "우리가 주장했던 재생에너지는 이런 방식이 아니었다. 이것은 원전 만큼이나 폭력적인 방식이다"고 했다.또 다른 대책위 위원은 "정권이 바뀌면 해결될 거라고 생각했다. 윤석열 정권을 막아내고 이재명 정권으로의 정권 교체를 지지하며 주민들과 함께했다. 그렇지만 송전탑 문제는 계속되고 있다. 정부에 대한 실망감이 점차 분노감으로 바뀌고 있다"며 정권과 상관없이 주민들의 소리를 듣지 않는 정부에 대한 실망감을 토로했다.각 지역의 대책위위원들의 발언을 마치고, 영암군 금정면 김노연 주민의 발언이 있었다(김노연님은 본인 집 위로 지나갈 345kv 송전선로 입지선정위원회 회의를 막다가 실신하시고 응급실에 실려 갔었다)."이번 사태를 맞으며 공권력의 무서움에 대해 알게 됐다. 보호 받아야 할 주민의 권리가 '국가사업'이라는 말 아래 오히려 침해 받고 있다"라며 "잘못된 일이라면 멈춰야 한다"고 외쳤다.주민들의 의견이 담긴 요구서를 김성환 기후에너지환경부장관에게 직접 전달하고 싶었으나 부재중이었다. 나와서 요구서를 받아가라는 말에 아무도 나오지 않자 지역대책위위원들이 함께 들어가 담당부서장을 집회 장소로 나오게 하여 주민들이 보는 앞에서 요구서를 전달했다.밖에서 1시간 남짓 진행된 집회에서 추위에 떨고 있다가, 요구서 전달하기 위해 잠깐 들어간 기후에너지환경부 건물 안은 마치 아무 일도 없다는 듯 따뜻했다. 오늘 발언을 하신 많은 분이 지역에서 농사를 짓는다고 본인을 소개를 하셨다.아무리 뛰어나고 훌륭한 사람이라도 먹지 않고 살 수는 없다. 대통령이든, 장관이든 우리는 농부들에게 매일같이 빚을 지고 있다. 그런데 이 추위 속에 농부들이 새벽밥 먹고 달려와 "우리의 삶을 침해하지 말라고. 제발 우리의 소리를 들어 달라고" 외치고 있다. 우리 모두는 여기에 응답할 의무가 있다.