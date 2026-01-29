"산황산 골프장·도시농업 붕괴... 고양시 환경 정책, 개발 논리에 멈췄다"

큰사진보기 ▲"행정이 시민 목소리 외면"28일 열린 정책토론회에서 고양시 시민사회 대표들이 지역의 환경·먹거리 정책 부재를 지적하고 있다. ⓒ 민경선 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲질문 던지는 시민사회한 시민사회 관계자가 마이크를 잡고 고양시 행정의 문제점을 지적하고 있다. 맞은편에는 고양시장 출마를 준비 중인 민경선 전 사장이 배석했다. ⓒ 민경선 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 기자는 고양시에 거주하는 시민기자입니다. 기후위기 대응과 지역 공동체 회복에 관심을 가지고 활동하고 있습니다.

고양시의 고질적인 갈등 사안인 '산황산 골프장 증설' 논란과 도시농업 지원 축소 등 환경·먹거리 정책의 난맥상을 지적하는 시민사회의 쓴소리가 쏟아졌다. 행정이 기후위기 대응을 선언적으로만 외칠 뿐, 실제로는 개발 논리와 효율성에 밀려 반환경적 의사결정을 반복하고 있다는 비판이다.28일 오후 고양시 일산서구 태영프라자 한강홀에서 열린 '지속가능한 전환도시 고양' 정책토론회에서는 지역 기후·환경·먹거리 분야 활동가와 전문가 20여 명이 모여 고양시 정책의 현주소를 진단했다.이날 토론회의 화두는 단연 행정 편의주의가 낳은 환경 갈등이었다. 참석자들은 산황산 골프장 증설 문제와 장항습지 보전 등 지역의 굵직한 환경 현안들이 시민의 의사와 무관하게 '경제 논리'로만 재단되어 왔음을 꼬집었다.토론회에서는 "그동안 행정은 개발과 효율을 앞세워 자연과 시민의 삶을 후순위에 뒀다"는 자성의 목소리와 함께, 산황산 골프장 논란처럼 반복되는 환경 갈등을 해결하기 위해서는 기존의 관 주도 방식에서 벗어나야 한다는 지적이 제기됐다.박평수 기후위기고양비상행동 대표는 고양시의 탄소중립 정책이 '알맹이 없는 구호'에 그치고 있다고 직격탄을 날렸다. 박 대표는 "고양시가 재생에너지 목표를 제시하고는 있지만, 이를 달성할 구체적인 로드맵과 시민 참여 구조가 전무하다"고 지적했다. 이어 "실효성 없이 외부 설치 위주로만 진행되는 보여주기식 햇빛발전소 사업은 혈세 낭비"라고 강하게 비판했다.도시농업과 먹거리 분야의 정책 후퇴에 대한 성토도 이어졌다. 안병덕 고양도시농업네트워크 대표는 "도시농업은 단순한 여가 활동이 아니라 공동체 회복과 기후 대응을 위한 도시의 핵심 인프라"라고 강조했다.안 대표는 "하지만 현재 고양시는 전략 부재와 예산 축소로 정책의 연속성이 끊긴 상태"라며, 특히 민관 협치의 가교 역할을 하던 중간지원조직이 해체된 점을 가장 큰 문제로 꼽았다.먹거리 기본권에 대한 제언도 나왔다.전 두레생협 이사장은 "친환경 먹거리는 시민의 권리"라며 "영유아부터 노년까지 전 생애주기를 아우르는 공공보장 체계와 교육이 시급하다"고 주장했다.이날 토론회에 참석한 민경선 전 경기교통공사 사장은 이 같은 시민사회의 비판에 대해 "행정이 녹지 훼손의 주체였음을 반성해야 한다"며 공감을 표했다.민 전 사장은 산황산 골프장 논란과 도시농업 위축 등은 단기적인 경제 논리로 접근했기 때문에 발생한 문제라고 진단하며 , "기후·환경 정책의 실패는 결국 시민의 고통으로 돌아온다"고 말했다. 그는 해결책으로 무너진 민관 협치(거버넌스) 구조를 원점에서 다시 세우고, 중장기적 관점에서 시민 공론화 과정을 거칠 것을 제안했다.한편, 이날 토론회는 단순한 정책 발표를 넘어 지역 시민사회가 차기 지방선거의 핵심 의제로 '개발'이 아닌 '전환'과 '지속가능성'을 요구하고 나섰다는 점에서 의미를 갖는다. 주최 측은 오는 2월 4일 문화 예술 분야 관계자들과의 간담회를 통해 분야별 현장 목소리 청취를 이어갈 예정이다.